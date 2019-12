Leisnigs Oberschule braucht eine Rundum-Renovierung

Leisnig

Es klingt wie ein schlechter Witz oder maßlos übertrieben, trotzdem ist es die Wahrheit: Die Fenstervorhänge in der Leisniger Peter-Apian-Oberschule sind derart verschlissen, dass sie zerfallen würden, wenn man sie reinigen lassen würde. Über den Zustand der Gardinen und sonst im Schulgebäude sowie einzelnen Klassenzimmern informierten sich jüngst die Mitglieder vom technischen Ausschuss von Leisnig. Sie mussten feststellen: Das ist nicht übertrieben. Auch an anderen Stellen wird deutlich: Die Schule könnte eine Rundum-Renovierung gut vertragen.

Die jüngste Zusammenkunft des Gremiums wurde sogar eigens für diesen Tagesordnungspunkt in die Schule verlegt. Vorm ausgedehnten Schulrundgang war es lediglich um die neu zu kalkulierenden Abwassergebühren gegangen, über die in der Stadtratssitzung am Donnerstag zu befinden ist. Der Schulrundgang dauerte dann ebenfalls seine Zeit. Im Bau- und Ordnungsamt wurde eine Zustandsanalyse zusammengestellt, die vom Fußboden bis unter die Decke erstreckt. Dabei kam unter anderem zutage: Der Vertrag für die Gebäudereinigung stammt noch aus dem Jahr 2004. Wesentliche Dinge, die der Pflege und dem Erhalt von Bausubstanz und Ausstattung dienlich sind, waren schon in der Ausschreibung nicht enthalten – „ein Versäumnis der Verwaltung", räumt Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) ein.

Vom neuen Abschleifen und Versiegeln der Fußböden bis zum Abhängen der Decken, letzteres für einen besseren Schallschutz, war innerhalb der Schulbegehung vieles im Gespräch, was getan werden musste. Bis zum Frühjahr soll nun eine Prioritätenliste aufgeschrieben werden, welche Dinge zuerst nötig und vor allem machbar sind. Die erste Liste dieser Art ist das nicht. Es existierte schon einmal eine, deren Investitionsumfang sich auf rund 360.000 Euro belief – eine Summe, die aus dem Stadthaushalt nie aufgebracht werden kann. Umso wichtiger sei es nach den Worten des Bürgermeisters jetzt, auf das Förderpaket für die Digitalisierung der Schulen zu warten und dann das Schulgebäude mit umzurüsten. Ob die Kabelinfrastruktur den neuen Anforderungen gewachsen ist, sei fraglich. In Kürze soll ein Unternehmen den Bestand dokumentieren. Problematisch ist: In nächster Zeit gibt es für Leisnig kein Glasfaser, und der Breitbandausbau lässt auch auf sich warten.

Von Steffi Robak