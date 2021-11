Leisnigs Pyramide: Aufgebaut für einsame Runden 

Leisnig

Die große Leisniger Pyramide wurde am Montag an der Kirchstraße aufgestellt. Mitarbeiter vom Leisniger Bauhof Das Pyramide-Anschieben fällt jedoch in diesem Jahr aus.

Das spielte zur jüngsten Stadtratssitzung schon mit eine Rolle, als über das Für und Wider des Weihnachtsmarktes debattiert wurde. Ausgangspunkt sind die derzeit wieder steigenden Zahlen von Corona-Positivtestungen.

Schon im vergangenen Jahr hatte es Diskussionen gegeben, was im Freien geht und was nicht. In diesem Jahr sind die Gemüter gespalten. Erstmals hat die Stadt das organisieren vom Weihnachtsmarkt an den Döbelner Gastronomen Michael Köhler abgegeben.

Damit wäre auch das Hygienekonzept für den Weihnachtsmarkt in denen Hände übergegangen. Mehr Organisation braucht der Weihnachtsmarkt fast nicht. Die Vereine und Schulen stemmten das schon immer selbst.

Doch nun soll es gleich gar keinen geben. Die Einstimmung auf den Advent, ein paar Stunden an der gemeinsam angeschobenen Pyramide mit Posaunenmusik und Bratwurst, wird ebenfalls als zu gefährlich empfunden. Wegen etwaiger Ansteckungsgefahr sollen sich nicht so viele Menschen an einem Ort versammeln.

Von Steffi Robak