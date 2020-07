Leisnigs neue Feuerwache: Zieht Schriftzug Einbrecher an?

Leisnig

Ab jetzt geht es nur noch um Details. Zum Beispiel, wie die Steckdosen aussehen sollen oder welche die Farbe die Innenwände der Räume bekommen sollen. Der Bau des neuen Depots geht in die absolute Endphase.

Drei Wehren in eine zusammenfassen

Dabei werden wiederum die Feuerwehrleute aus den drei nördlichen Ortswehren ein Wörtchen mitreden, immerhin werden die Wehren Clennen, Naundorf und Naunhof-Beiersdorf zu einer einzigen Ortswehr miteinander vereint. Im Einzelnen sind sie aus Gründen der jeweiligen Altersstruktur personell nicht mehr so stark besetzt.

Anzeige

Dass die drei kleinen Wehren sich zu einer großen vereinen, ist eine unmittelbare Voraussetzung für den Gerätehausbau auf dem Grundstück vom früheren Grundstück vom ehemaligen Sächsischen Reiter im Leisniger Ortsteil Bockelwitz. Unter anderem ging es zuletzt um die Fassadengestaltung und im Speziellen, ob es einen Schriftzug am Gebäude geben solle.

Weitere LVZ+ Artikel

Großbuchstaben über Rolltoren

Dass es sich um eine Feuerwache handelt, die in Bockelwitz neu gebaut wurde, ist gut zu erkennen. Muss es deshalb auch noch groß und breit dran geschrieben stehen? So ist es jedenfalls geplant: Am Dachüberstand über der Fahrzeughalle mit den großen Rolltoren soll in Großbuchstaben das Wort „Feuerwache“ stehen.

Am Dachüberstand vom Nebengebäude, mit dem Versammlungs- und Sozialtrakt, soll die Notrufnummer 112 stehen.

Nach DAZ-Informationen gab es unter Feuerwehrleuten zunächst Diskussionen, ob es unbedingt so deutlich an das Gebäude drangeschrieben werden muss. Hintergrund der Diskussion: Schließlich sei die Autobahn quasi in direkter Nähe. Technik oder anderes potenzielles Diebesgut könnte möglicherweise schnell auf Nimmerwiedersehen verladen und verschwunden.

Anregung zu Diebstahl?

„Bei der Verwaltung wird dieser Punkt nicht derart kritisch gesehen“, sagt Thomas Schröder vom städtischen Bauamt und verwendet die gleichen Argumente wie die Bedenkenträger: Es sei ja bereits optisch eindeutig zu erkennen, dass es sich um ein Feuerwehrdepot handelt. Da schade auch ein Schriftzug nichts.

In der kommenden Woche, am Dienstag, 28. Juli, ab 17Uhr treffen sich die Feuerwehrleute zur nächsten Absprache im neuen Depot.

Von Steffi Robak