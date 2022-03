Leonora Weiß-del Rio verabschiedet sich von Döbelner Opernbühne 

Döbeln

Zwei starke Frauen proben zur Zeit gemeinsam im Döbelner Theater: die renommierte Choreografin und Regisseurin Arila Siegert und die Sopranistin Leonora Weiß-del Rio. Kennengelernt haben sie sich – und kennenlernen konnte sie das Döbelner Publikum bereits – bei zwei sehr erfolgreichen früheren Inszenierungen: Weiß-del Rio war 2016 Mimì in Siegerts „Bohème“-Inszenierung und 2017 die Tochter Hodel in „Anatevka“. Schon damals kam die Idee zu einer ganz besonderen Opernproduktion auf: Francis Poulencs Monodrama „Die menschliche Stimme“.

Oper für eine Sängerin

Nach dem gleichnamigen Schauspiel von Jean Cocteau komponierte Poulenc eine Oper für eine einzige Sängerin: Sie verkörpert eine von ihrem Geliebten verlassene Frau, die telefonisch noch einmal Kontakt mit ihm aufnimmt. Verzweiflung, Erinnerung an das verlorene Glück und Angst, Lügen und schonungslose Offenheit stehen nahezu unvermittelt nebeneinander – eine musikalische und darstellerische Herausforderung, aber auch eine äußerst dankbare Aufgabe für die Sängerin. Zugleich ist das die Rolle, mit der Leonora Weiß-del Rio, die zum Ende der laufenden Spielzeit das feste Ensemble des Mittelsächsischen Theaters verlässt, sich von der Döbelner Opernbühne verabschiedet – im Sommer wird noch auf der Seebühne Kriebstein die weibliche Hauptrolle in Lehárs „Der Graf von Luxemburg“ folgen.

Ernst und komisch

Ihr erster Auftritt in Döbeln galt im Frühjahr 2014 der Marschallin im „Rosenkavalier“. Es folgten in den nächsten Jahren unter anderem die Lisa in Tschaikowskis „Pique Dame“, die Gräfin und Fiordiligi in Mozarts „Figaro“ und „Così fan tutte“, die Titelrollen in Smetanas „Verkaufter Braut“ und Richard Strauss‘ „Arabella“ sowie die Hauptrolle in Menottis „Der Konsul“. Als Ausgleich zu den überwiegend ernsten Opernrollen konnte Leonora Weiß-del Rio als Operettendiva auch ihr komisches Talent unter Beweis stellen: als „Csárdásfürstin“, „Gräfin Mariza“ und „Lustige Witwe“ ebenso wie als Kurfürstin im „Vogelhändler“, Annina in „Eine Nacht in Venedig“ oder Rosalinde in der „Fledermaus“. Neben dem klassischen Repertoire gehört ihre Liebe dem Swing und Jazz – da hat sie am Mittelsächsischen Theater gleich zwei Projekte initiiert, die leider in der Corona-Zeit nicht vollständig realisiert werden konnten: Mit der südamerikanisch angehauchten „Girls Group“ „The Rubinettes“ gab es immerhin umjubelte Liveauftritte beim Theaterball; das Weihnachtsprogramm „Swinging Christmas“ war im vergangenen Winter nur im Stream zu erleben.

„Seele“ und „Tod“ an der Seite

In ihrer Inszenierung der „Menschlichen Stimme“ stellt Arila Siegert, die ihre Karriere nach der Ausbildung an der Palucca-Schule selbst als Solistin am Tanztheater der Komischen Oper Berlin und im Ballett der Semperoper begann, der Sängerin eine Tänzerin und einen Tänzer zur Seite. Als „Seele“ und als „Tod“ spiegeln sie das Innenleben der Hauptfigur: „Sie sind Gedanken und Energien, sie sind Kräfte, die in uns wirken und die uns in die eine oder andere Richtung drängen. In die Todesrichtung, dass man aufgibt, oder in die Richtung der Unendlichkeit, in der wir existieren.“ Diese in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Produktion ist voraussichtlich nur einmal im Theater Döbeln zu erleben: zur Premiere an diesem Sonnabend, den 26. März um 19.30 Uhr. Die musikalische Leitung hat Kapellmeister José Luis Gutiérrez. Der „Menschlichen Stimme“ vorangestellt ist Gian Carlo Menottis heitere Kurzoper „Das Telefon“ mit Lindsay Funchal und Uli Bützer.

Von daz