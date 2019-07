Leisnig

Kerstin Otto ist so was von cool mit Strohhut, Sonnenbrille und vor allem: Einem Korb voller Buchsommer-Lesestoff. Zur Buchsommer-Halbzeit-Party waren 40 Gäste im Hof des Stadtgutes – „für die Premiere und bei der großen Hitze richtig viele Besucher“, freut sich die Bücherei-Chefin. Einige Buchsommer-Teilnehmer hatten ihre Geschwister und Eltern dabei.

152 Kinder haben sich für den diesjährigen Buchsommer angemeldet. „Erfahrungsgemäß kommen ab der Hälfte nicht mehr viele dazu. Aber wer es sich zutraut, bis Ferienende drei Bücher zu lesen, kann es gerne noch versuchen“, sagt Kerstin Otto. Beim Buchcasting entpuppten sich zwei Titel als Favoriten, von Paul Maar „Snuffi Hartenstein – und sein ziemlich dicker Freund“ sowie von Heike Abibi „Was Jungs mit 15 wollen – und warum ich das weiß“.

Dazu wurden Cocktails für Kinder angeboten. Bis zum 23. August müssen Buchsommerteilnehmer drei Bücher gelesen haben und Auskunft geben können, was drin steht. Initiiert vom Deutschen Bibliotheksverband, richtet sich das Angebot an Kinder ab der vierten Klasse, wofür auch altersspezifische Literatur angeboten wird. In Leisnig werden diese Bücher gezielt für diese Altersgruppe angekauft.

In Leisnig gibt es jedes Jahr eine Abschlussparty. Die fällt dieses Jahr auf den Mittwoch, 28. August. Dafür geht es wieder ins Leisniger Freibad, aber nur für die Teilnehmer, die all drei Bücher schaffen.

Von Steffi Robak