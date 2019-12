Region Döbeln

Zum Thema Bahnverkehr und zur Wiederbelebung der Strecke Döbeln-Dresden schreibt unser Leser Matthias Gründling aus Berlin (ehemalig Döbeln), bis zu seiner Pensionierung 2015 in der Zentrale der Deutschen Bahn für Zugplanung verantwortlich:

Im Bundesverkehrsministerium befasst sich die Abteilung Eisenbahnen mit der Weiterentwicklung der Infrastruktur bei der Deutschen Bahn. Bis 2030 soll ein Deutschland-Takt entstehen, der Nahverkehr, Fernverkehr, Bahn und Bus sollen deutschlandweit aufeinander abstimmt werden, mit guten Umsteigemöglichkeiten und ohne lange Wartezeiten – auch in ländlichen Regionen.

Eine weitere gute Nachricht: Zum Fahrplanwechsel im Dezember verzichtet die Deutsche Bahn auf Fahrpreiserhöhungen. Zudem soll die Mehrwertsteuer ab 2021 für Zugfahrkarten gesenkt werden.

Was hat der Altkreis Döbeln zu erwarten?

Was hat der Altkreis Döbeln davon zu erwarten? Im Augenblick nicht viel. Dieser Bereich ist und bleibt im sächsischen Verkehrsatlas zunächst ein weißer Fleck. Die ankommenden- und abfahrenden Züge von und nach Chemnitz, Leipzig und Riesa-Elsterwerda sind nicht aufeinander abgestimmt. In Richtung Berlin Reisende haben in Elsterwerda keinen planmäßigen Übergang. Nach wie vor wird die Wiederbelebung der Eisenbahnverbindung in die Landeshauptstadt Dresden von Döbeln über Roßwein, Nossen und Meißen torpediert, einfach schlecht gemacht, schlecht geredet.

Bis zum Wahltag wurde in der Öffentlichkeit oft von der Möglichkeit gesprochen, mit direkt verkehrenden Regionalexpresszügen Dresden in etwa einer Stunde zu erreichen. Am 18. Mai 2019 fuhren Sonderzüge zwischen Döbeln und Meißen mit regem Zuspruch. Der jeweilige Zielbahnhof wurde in weniger als 45 Minuten erreicht.

Nach der Wahl muss vor der Wahl sein. Es darf nicht sein, dass Döbeln und angrenzende Städte und Gemeinden weiße Flecken im Bundesland Sachsen bleiben. Der Altkreis Döbeln braucht die schnelle Direktverbindung zur Landeshauptstadt. Nicht über den Umweg Riesa mit zusätzlichen Warte- und Umsteigezeiten, auch nicht mit Bussen, die im Stau stecken bleiben.

Region Döbeln profitiert noch nicht von Verbesserungen der Bahn

Die Deutsche Bahn verbessert beispielsweise zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 den Schienenfernverkehr ab Dresden zur Bundeshauptstadt Berlin und weiter zur Ostsee. Schrittweise wird der zweistündige Schnellverkehrstakt in modernen Intercityzügen eingeführt. Dabei verkürzen sich auch die Reisezeiten von Jahr zu Jahr, beispielsweise durch den Einbau moderner Sicherungstechnik in die Bahnanlagen der Bahnhöfe und der Strecken. Döbeln, Roßwein und Nossen profitieren davon nicht, noch nicht. Doch das kann sich mit Sachlichkeit, mit schnellem Umdenken und der Neuvergabe- und Freigabe bereits geplanter Mittel ändern.

Das Thema ist nicht vom Tisch. Es bleibt ein aktuelles Thema, auch im Hinblick auf eine klimabewusstere Umweltpolitik.

