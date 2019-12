Leserbrief zu neuen Eigenheimgebieten in Ostrau: Besser Ortskerne stärken

Ostrau

Ostrau folgt dem Ruf junger Bauwilliger und will zwei neue Wohngebiete etablieren. Eins davon in Ostrau, ein weiteres in Delmschütz. Platz soll so für jeweils zehn bis 15 Eigenheime entstehen. Unser Leser Matthias Jönzen aus Pulsitz findet, es sollten stattdessen lieber die Ortskerne gestärkt werden:

„In ganz Mittelsachsen, nahezu flächendeckend im ländlichen Raum in Sachsen, gehen Jahr für Jahr die Einwohnerzahlen zurück und zugleich weisen viele Gemeinden seit fast 30 Jahren immer neue Eigenheimgebiete aus. Manche Familie wird dadurch tatsächlich im Ort gehalten. Man darf aber angesichts der seit Jahren zurückgehenden Bevölkerung die berechtigte Frage stellen, zu welchem Preis das alles geschieht. Angesichts der vielen Eigenheimgebiete kommt kaum noch jemand auf die Idee, ältere leerstehende Häuser in den Dorfzentren auszubauen und umzunutzen. Die Folge: Die mühevolle Arbeit unserer Großelterngeneration zerfällt und viele Ortszentren in der Region bluten mit der Zeit aus. Dabei gibt es so viele Förderprogramme wie noch nie für den ländlichen Raum: die Leader-Programme, Land(auf)schwung, die Nestbau-Zentrale Mittelsachsen, um nur einige wenige zu nennen. Jetzt wird in Sachsen sogar ein eigenes Ministerium für den ländlichen Raum geschaffen, das alle Programme bündeln soll. Da sollte uns nach fast drei Jahrzehnten Eigenheimbau und Einwohnerrückgang vielleicht die Idee in den Sinn kommen, besser die Ortskerne zu stärken und sie für junge Familien attraktiv zu machen.“

