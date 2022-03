Lessing-Gymnasium Döbeln startet am Freitag mit ukrainischer Klasse

Döbeln

Vor zwei Wochen hatte es Schulleiter Michael Höhme angekündigt. Für die aus der Ukraine geflüchteten Jungen und Mädchen, die im Raum Döbeln unterkommen, soll es ein schulisches Angebot am Lessing-Gymnasium Döbeln geben. Nachdem nun einige bürokratische Hürden genommen sind, kann es ab Freitag, dem 1. April losgehen. An der Körnerplatzschule, an der die fünften und sechsten Klassen des Gymnasiums und eine DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) unterrichtet werden, wird ein Klassenzimmer für ukrainische Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren eingerichtet. Dort werden die ukrainischen Schüler von Yuliia Burdak unterrichtet. „Sie stammt aus der Ukraine und spricht Ukrainisch, Russisch und Deutsch und wird unseren neuen Schülern vorerst Grundkenntnisse der deutschen Sprache vermitteln. Geplant sind fünf Stunden Unterricht pro Schultag. 7.35 Uhr beginnt die erste Stunde. Die fünfte Stunde endet 12 Uhr“, erklärt Schulleiter Michael Höhme. Die junge Frau war in der Ukraine Lehrerin und lebt seit zwei Jahren im Raum Döbeln. Ihre beiden Kinder besuchen das Döbelner Gymnasium.

„Es ist vorteilhaft, dass sie gut deutsch spricht und damit auch Mittler zwischen den Kindern, ihren Eltern und der Schule sein kann“, meint Michael Höhme. Er sucht aber auch noch weitere Kontakte zu Ukrainern in der Region, die eine Lehrbefähigung und Interesse haben, beim Unterricht der Kinder jetzt oder später mit zu helfen. Denn zunächst sollen die Kinder und Jugendlichen ähnlich einer DaZ-Klasse alltagstaugliches Deutsch lernen, um sich besser zurecht zu finden. „Später könnte ich mir vorstellen, darum noch etwas herumzubauen und mit Muttersprachlern ukrainischen Lehrstoff zu vermitteln“, stellt sich Schulleiter Michael Höhme vor.

Angemeldet sind bis jetzt 5 bis 6 Kinder. Doch das Anmeldeverfahren läuft noch. Dazu wurden mit dem Landesamt für Schule und Bildung Formulare in deutscher und ukrainischer Sprache entwickelt, die auf der Schulhomepage www.lgd.de/ukraine abrufbar sind. Insgesamt sind in der Klasse bis zu 23 Plätze. Zumal Ende der Woche beginnt der Landkreis Mittelsachsen mit weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen an die Städte und Gemeinden.

Treffpunkt für die ukrainischen Schüler ist am Freitag auf dem Schulhof. Das Aufnahmeformular und die geforderten Kopien sollten die Eltern den Kindern bitte mitgeben. „Falls es Schwierigkeiten mit dem Ausfüllen des Formulars gibt oder keine Möglichkeit zum Kopieren besteht, können wir das auch in der Schule erledigen“, so der Schulleiter. Auf der Schulseite findet sich zudem die Zustimmungserklärung für den Coroatest, der am Lessing-Gymnasium zweimal pro Woche mit allen Schülern durchgeführt wird, in ukrainischer Sprache. Für die kostenfreie Fahrt der Kinder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reicht im Moment die Vorlage des ukrainischen Reisepasses.

Von Thomas Sparrer