In sieben Büchern hat sich Daniela Dahn mit der Einheit Deutschlands und den Folgen befasst, ein achtes war nicht mehr geplant. Nun hat sie es dennoch geschrieben, eine Abrechnung – zum 30. Jahrestag der Einheit. Der Titel: „Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute.“ Das heißt: Die Fehler von damals, wirken sich bis heute aus. Man spürt den Zorn, die Enttäuschung, die Daniela Dahn in ihrem Buch niedergeschrieben hat.

„Raubmensch-Kapitalismus“

Sie zählt auf, welche grundlegenden Fehlentscheidungen getroffen wurden, bei dem Unternehmen den in der DDR sozialisierten Menschen das westdeutsche kapitalistische System Eins zu Eins überzustülpen. Ein System, das selbst kränkelte und ohne die Systemkonkurrenz nun immer stärker zum „Raubmensch-Kapitalismus“ wird, zunehmend natur- und menschenfeindlicher, kriegerischer, nationalistischer und unsolidarischer.

Immer unangepasst

Daniela Dahn war immer unangepasst, eine selbständig Denkende und Handelnde, das war schon in der DDR so und hat sich nie geändert. Was wir heute an gesellschaftlichem Niedergang erleben, hat sie lange vorausgesagt. Sie formuliert scharf. Aber da sind keine Fakten, die nicht belegt sind. Sie ist glaubwürdig und erhält zahlreiche Auszeichnungen. Nach wie vor hängt sie der Idee der 1989er DDR-Intellektuellen an, Sozialismus und Demokratie miteinander zu verbinden.

Mit ihrem Werk„Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute“ ist Daniela Dahn zu Gast in Gödelitz. Quelle: Rohwolt Verlag

Am Sonntag, 11 Uhr, wird die Autorin zu Gast im Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz sein. Zu Beginn der Veranstaltung wird die 52. Kunstausstellung eröffnet. Unter dem Thema „Grüße aus Dresden vom Rest der Welt“ sind Bilder von Karen Koschnick zu sehen.

Anmeldung erforderlich

Aufgrund der zu wahrenden Abstandsregeln stehen weniger Sitzplätze als gewohnt zur Verfügung. Eine Voranmeldung ist daher unbedingt notwendig. Während der Veranstaltung werden die Veranstaltungsräume verstärkt gelüftet, Besucher sollten daher entsprechende Kleidung dabei haben.Der Eintritt kostet 10 Euro für Mitglieder und 15 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen sind telefonisch unter 034325/20 434 sowie per E-Mail unter der Adresse buero@gut-goedelitz.de möglich.

