Leisnig

Eine Mischung aus Spannung und Unterhaltung, und einer wohldosierten Prise zum Nachdenken servieren am Freitag die beiden Autorinnen Sylvia Eggert und Sylke Hörhold in ihrer Lesung „Leisniger Allerlei“. Zu der Veranstaltung wird für 19 Uhr in das Café „Wohnen mit Genuss“ am Markt Nummer 15 eingeladen. Wer na...