Letzte Hürde für neue Gemeinde Jahnatal

Ostrau/Zschaitz-Ottewig

Die Entscheidung ist eindeutig: Die Bürger der beiden Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig haben über den künftigen Namen ihrer neuen Gemeinde abgestimmt. „Jahnatal“ wird ab dem 1. Januar 2023 auf den Ortsschildern stehen. 61 Prozent aller abgegebenen Stimmen gehen auf das Konto des idyllisch anmutenden Gemeindenamens. Nur knapp 34 Prozent entschieden sich für die Variante „Ostrau-Zschaitz“. Doch bei aller Euphorie: Die Wahlbeteiligung war dann doch eher verhalten. Von rund 4000 wahlberechtigten Bürgern aus beiden Kommunen gaben gerade mal 1258 ihre Stimme ab. Das ist nur knapp ein Drittel.

Fusion gerät ins Stocken

Normalerweise würde der Zusammenschluss von Ostrau und Zschaitz-Ottewig jetzt formell auf dem Papier weitergehen. Der Vorentwurf würde mit dem neuen Gemeindenamen ergänzt und schließlich zur endgültigen Abstimmung in die Gemeinderäte gebracht werden. „Aber wir haben noch eine Hürde zu nehmen“, erklärt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Denn mitten im Verfahren verabschiedete der Sächsische Landtag vor wenigen Wochen die sogenannte Kommunalrechtsnovelle. Und die bringt das Prozedere kurzzeitig nochmal ins Stocken.

Bürgerentscheid gesetzlich festgeschrieben

Denn: Die Kommunalrechtsreform schreibt bei einem solchen Zusammenschluss wie Ostrau und Zschaitz-Ottewig ihn seit Monaten vorbereiten, einen Bürgerentscheid vor. Konkret bedeutet das, dass die Bürger noch einmal ein Kreuzchen setzen müssen. Sie müssen dem Entwurf zur Vereinigungsvereinbarung, dem sogenannten Ehevertrag, zustimmen. Die Gemeindeverwaltungen bereiten derzeit alles für diese Abstimmung vor. Sie soll – wie auch die Landratswahl – am 12. Juni stattfinden. So können die Bürger nicht nur ihr Kreuz in Sachen Landratswahl machen, sondern im gleichen Atemzug über die Fusion abstimmen.

25 Prozent der Stimmberechtigten müssen ihr Kreuzchen setzen. Für eine Entscheidung reicht davon dann die Mehrheit. „Wir hätten uns das gern erspart“, sagt Dirk Schilling. Denn das beide Kommunen fusionieren, und zwar auf Augenhöhe – daran arbeiten Ostrau und Zschaitz-Ottewig schon seit Monaten. Die Bürger nahmen die beiden Kommunen bei jedem wichtigen Schritt mit. Es gab Einwohnerversammlungen, Checklisten in Amtsblättern und zu jeder Zeit die Möglichkeit, Fragen und Anregungen loszuwerden. Transparenz gegenüber den Bürgern wurde während der vergangenen Monate groß geschrieben. Die Abstimmung über den neuen Namen sollte das i-Tüpfelchen der Bürgerbeteiligung sein.

„Bürger stehen hinter uns“

„Wir vertrauen unseren Bürgern. Die Leute stehen hinter uns“, betont der Ostrauer Bürgermeister. „Wir wollen eine starke Landgemeinde sein.“ Sein Amtskollege Immo Barkawitz, Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig, pflichtet ihm bei. „Wir haben in den letzten Monaten die Weichen für eine Fusion gestellt und alles in die Wege geleitet.“ Die nun gesetzlich vorgeschriebene Abstimmung bedeutet für die Gemeindeverwaltung vor allem eins: zusätzlichen Aufwand. Auch wenn es keine Wahl, sondern eine Abstimmung ist, muss sie fast genauso umfangreich vorbereitet werden. Abstimmungsbezirke müssen gebildet, Benachrichtigungskarten an alle wahlberechtigten Bürger verschickt und am 12. Juni die Stimmen zusätzlich zur Landratswahl ausgezählt werden. Aber dann, dann ist alles erledigt und die neue Gemeinde Jahnatal wird zur Wirklichkeit.

Von Stephanie Helm