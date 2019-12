Letzter Weihnachtsmarkt der Region: Harthaer Wichtel sind bereit

Hartha

Im Harthaer Rathaus sind die Helferinnen des Weihnachtsmannes schon fleißig dabei, alles für den Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende vorzubereiten. In vielen Tüten verteilen sie Bücher, Spielzeug und Leckereien, die an die kleinen Besucher verteilt werden sollen. Vieles davon wurde gespendet oder von den Firmen und Geschäften aus der Region gesponsert.

Der Harthaer Weihnachtsmarkt ist traditionell der letzte in der Region Döbeln. Vom kommenden Freitag, den 20. Dezember, bis Sonntag, den 22. Dezember, präsentieren sich an rund 20 Ständen die Vereine und Geschäfte aus Hartha und der Umgebung. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr. Dann wird das bunte Treiben auf und um den Marktplatz in Hartha vom Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) feierlich eröffnet. Anschließend gibt es musikalisches Programm mit der Döbelner Small Town-Big Band.

Schweizerhaus Niederstriegis 02.November 2019 Auch wenn es bis dahin noch etwas dauert - wichtige Termine sollte man kennen! Gepostet von Small Town Bigband Döbeln am Samstag, 16. März 2019

Am Samstag beginnt der Markt bereits um 14 Uhr. Dann kann gemütlich an den Buden gebummelt werden, bevor es eine Stunde später mit dem Kinderhaus Hartha auf der Bühne rund geht. Und dann folgt wohl ein Highlight: der Besuch des Weihnachtsmannes. Um 16 Uhr ist es soweit. Mit Geschenken im Gepäck kommt er übrigens auch am Sonntag zur gleichen Zeit auf den Weihnachtsmarkt. Am Samstag gibt es zudem die noch mal die Möglichkeit zwischen 16 und 18 Uhr in der Stadtkirche Hartha die Weihnachtsausstellung zu besuchen und die Orgel zu besichtigen. Wer es schafft, kann sich bei der Turmbesteigung in himmlische Sphären begeben und den Harthaer Markt aus einer neuen Perspektive überblicken.

Samstag bleibt es natürlich, neben der Unterhaltung durch die Buden, auch musikalisch bunt. Um 19 Uhr kommt das Blasorchester der Kreismusikschule auf der Bühne. In der Stadtkirche finden sich ab 21.30 Uhr die „Notenchaoten“ ein.

Zum Abschluss der Saison

Sonntag, zwei Tage vor Heiligabend, ist der Weihnachtsmarkt gleichzeitig auch ein verkaufsoffener Sonntag in Hartha. Dann sind unter anderem auch die Tanzperlen des Zschopautales auf der Bühne zu Gast. Angelika Martin präsentiert ab 17 Uhr Klassiker und eigene Weihnachtslieder. Um 19 Uhr hat das Markttreiben im weihnachtlichen Gewand schließlich sein Ende.

Das ganze Programm mit allen Höhepunkten ist auch auf der Homepage der Stadt Hartha zu finden.

Wer übrigens nach den normalen Weihnachtsmarktzeiten noch Lust auf Geselligkeit hat: Im Schwan in Hartha findet sowohl am Freitag als auch am Samstagabend ab 22 Uhr After-Show-Partys statt. Gespielt werden Hits aus den letzten vierzig Jahren und natürlich auch die aktuellen Charts.

Von Vanessa Gregor