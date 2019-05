Hartha

Wenn auch die Abschlussprüfungen in der Pestalozzi-Oberschule in Hartha noch anstehen, so war es am Montag zehn Jahre nach dem Schulanfang mit Zuckertüte der vorerst letzte gemeinsame Schultag. Und den haben die Schülerinnen und Schüler laut und bunt, mit einem Programm abwechslungsreicher Spiele auf dem Schulhof, an dem alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer teilnahmen. Bleibt nur noch, gutes Gelingen für die Abschlussprüfungen zu wünschen.

Von DAZ