Limmritz: Edelforelle und Suppe nach Geheimrezept sind beim Fischerfest die Renner

Fischfreunde aus nah und fern strömen am Wochenende nach Limmritz. Bei super Herbstwetter richtet am dortigen Viadukt der Forellenzuchtbetrieb Schnek sein 29. Fischerfest aus. Ob geräuchert, gebacken, frisch oder sauer im Brötchen, ob gleich vor Ort oder zum Mitnehmen, ob Forelle, Karpfen oder Schleie – das bekömmliche, kalorienarme und eiweißreiche Lebensmittel Fisch ist weiter im Kommen. Gut für den Familienbetrieb Schnek, der mit seinen zahlreichen Helfern vor allem am Sonnabend alle Hände voll zu tun hatte. „Der Zuspruch ist bombastisch. Wir freuen uns, wenn die Menschen zu uns als regionalem Produktionsbetrieb und Direktvermarkter kommen“, sagt Seniorchef Jörg Schnek. Dabei verrät er noch, dass es eigentlich schon das 30. Limmritzer Fischerfest ist: „Beim allerersten waren wir nicht die Veranstalter. Wir als Unternehmen richten es dieses Jahr zum 29. Mal aus.“

Guter Zuspruch beim Fischerfest – mit Hygienekonzept. Quelle: Gerhard Schlechte

Mit Hygienekonzept

Desinfektionsmittel für die Hände, überall Hinweisschilder, weiter als sonst auseinandergestellte Tische und Bänke, nur ein schattenspendendes Zeltdach und kein geschlossenes Festzelt, insgesamt weniger Sitzplätze – auch in Limmritz gelten etliche Coronaschutz-Regeln. Die meisten Besucher bemühen sich, diese einzuhalten. „Wir haben ein Konzept, alles offiziell angemeldet und tun unser möglichstes“, erklärt Jörg Schnek.

Kleinerer Fischbestand

Corona ist das eine, Wassermangel in den Flüssen im Sommer ein anderes Problem, das Forellenzüchter Schnek noch mehr umtreibt. „Auch dieses Jahr hatten wir wenig Wasser in der Zschopau. Man traut sich deshalb gar nicht mehr, mit einer großen Fischmenge in den Sommer reinzugehen. Der Fischbestand auf den Kubikmeter gerechnet ist demzufolge geringer als früher. Das heißt weniger Ertrag und mehr zukaufen, also weniger Gewinn“, erklärt Jörg Schnek. Beim Fischerfest in Limmritz gibt es sie natürlich – die deutsche Edelforelle, gezüchtet vor Ort und ganz frisch auf die Theke. „Wir kommen jedes Jahr hierher und nehmen die Strecke gern auf uns“, sagt Wilfried Güter, der mit seiner Familie aus Stollberg im Erzgebirge angereist ist. „Hier wissen wir, was wir bekommen, hausgemacht, keine Industrieware“, so Güter.

Suppe nach Geheimrezept

Ein weiterer Renner ist die Fischsuppe, die Dirk Spreer und Andreas Gierschner nach einem Schnek’schen Rezept zubereitet haben – und zwar in einer soliden NVA-Feldküche. „An so einer habe ich gekocht, als ich bei der Armee war. Die sind zuverlässig“, verrät Dirk Spreer. Das Suppenrezept hingegen bleibt geheim, nur so viel: Der Sud werde einen Tag vorher angesetzt, mit verschiedenen Fischarten und Gewürzen. Dann kommen später noch Stücke vom Karpfen hinein.

Andreas Gierschner beim Ausschenken der gefragten Limmritzer Fischsuppe, die er zusammen mit Dirk Spreer zubereitet. „Dirk würzt, ich koste“, sagt Gierschner schmunzelnd. Quelle: Gerhard Schlechte

Schließt Laden in Döbeln ?

In einem der Verkaufsstände steht die Frau vom Seniorchef – Brunhilde Schnek. Dass sie ihren Fischladen an der Marktstraße in Döbeln in absehbarer Zeit schließen wird, weil sie in den Ruhestand geht, wird in der Stadt gemunkelt. „Wir werden mal sehen, was wird“, sagt Brunhilde Schnek noch zurückhaltend. Fest stehe aber, dass das Geschäft über Weihnachten und den Jahreswechsel auf jeden Fall noch geöffnet ist. Denn dann ist Betrieb im Laden, wie sonst das ganze Jahr über nicht.

