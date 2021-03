Limmritz: Feuerwehr zieht Golf aus der Zschopau

Limmritz

Die gute Nachricht zuerst: bei diesem Zwischenfall hat sich niemand verletzt. Gefährlich mutete das Ganze aber schon an. Am Nachmittag ist in Limmritz aus noch ungeklärten Gründen ein VW Golf in die Zschopau geraten. Genau an der Stelle, wo sich die Furt befindet, aber wo zurzeit viel Wasser fließt. Die Feuerwehrleute zogen den Golf mit einer Winde aus dem Fluss. Jetzt steht er auf dem Trockenen und der Abschleppdienst kann ihn abholen.

Zwei junge Leute im Auto

Im Fahrzeug sollen bei der „Wasserfahrt“ zwei junge Leute gesessen haben, die sich aber offenbar mit Hilfe der Feuerwehrleute in Sicherheit bringen konnten. Die genaue Ursache, weshalb der Golf in der Zschopau landete, ist derzeit noch nicht bekannt.

Beim Herausziehen zeigte sich, dass das Lenkradschloss eingerastet und die Räder eingeschlagen waren. Deshalb musste ein Kamerad der Limmritzer Wehr nochmal ins kalte Wasser, um das Lenkradschloss mit dem Zündschlüssel zu entsperren. Wie Thomas Harnisch, Einsatzleiter der Döbelner Feuerwehr, vor Ort erklärte, sind die Kameraden der Limmritzer Ortswehr für solche Einsätze mit speziellen Anzügen ausgerüstet.

Insgesamt waren bei der Golf-Bergung zehn Kameraden der Feuerwehren Döbeln und Limmritz im Einsatz, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren.