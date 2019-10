Limmritz: Fischerfest von Familienhand

Limmritz

Das Wetter spielte dieses Jahr leidern nicht so ganz mit. Trotzdem strömten gleich früh um zehn Uhr am vergangenen Sonnabend die ersten Besucher auf das Limmritzer Festgelände am Viadukt. Nicht ohne Grund: Zum 28. Mal lud dort die Familie Schneks zum Fischerfest. Neben der typischen Fischbude war die Auswahl groß. Von der Fischsuppe hin bis zur fangfrischen Forelle gibt es beim Limmritzer Fischerfest fast alles, was das Herz begehrt. Das gefällt auch Heidrun Uhlig aus Ebersbach. Wenn in Limmritz Fischerfest ist, sei sie immer dabei. „Mir macht auch das ungemütliche Wetter eigentlich nichts. Ich komme wegen des leckeren Fisches, den gibt es bei uns dann zum Frühstück.“

Geräucherter, gebackener und küchenfertiger Fisch sowie leckere Fischsuppe gab es beim 28. Limmritzer Fischerfest. Quelle: Gerhard Schlechte

Fangfrische Fische

Das Festgelände direkt an der Zschopau füllte sich schnell, trotz Dauerregen. Bunt wimmelten die Regenschirme von Wagen zu Wagen. In der Luft: Ein Hauch von Meer. Die Stände waren gut besucht und statt im Freien saßen die Besucher fröhlich in den großen Zelten. An den Verkaufsständen: Warteschlangen. Am beliebtesten war der Stand mit dem fangfrischem Fischen. Entnommen wurden sie aus dem beistehenden Becken, betäubt und schließlich noch fachmännisch ausgenommen. Karpfen und Co. dürfen erst dann direkt an den Verbraucher verkauft werden, erklärt Veranstalter Jörg Schneks. Schmerzen haben sie dabei nicht, betont er.

Familie Wielsch-Rausch aus kam für das Fest extra aus Döbeln. Sie schätzen die Frische sehr und besuchen das Fest regelmäßig. „Wir sind mit der Familie hier. Die Kinder essen gerne Fisch und die von Schneks sind besonders gut.“ Sie trotzten dem Regen mit guter Laune und richtiger Kleidung.

Zu warme Sommer

Das Wetter war für Jörg Schneks ist nicht nur am Sonnabend Thema. Die zwei vergangenen, sehr warmen Sommer waren nicht besonders gut für die Teiche. „Das Wasser ist einfach zu warm geworden. Uns geht es da ähnlich wie der Landwirtschaft, wir können es nicht ändern. Aber die Qualität stimmt trotzdem,“erklärt Schneks. Mit der Hitze und dem wenigen Regen entwickeln sich schnell Algen. Auch wenn der vergangene Sommer etwas besser war als der vorherige, ganz erholt hätten sich die Teiche noch nicht. „Die Zschopau war in diesem Jahr ganz grün vor Algen.“

Von Vanessa Gregor