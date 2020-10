Linke fordert gemeinsamen Kampf für Roßweiner Schmiedewerk

Roßwein

Seit Wochen bangen mehr als 100 Roßweiner Schmiedewerker um ihre Arbeitsplätze. Die Landespolitik beschäftigt das Thema ebenfalls. Marika Tändler-Walenta, Abgeordnete der Fraktion Die Linke für Mittelsachsen, ist der Auffassung, dass ein echter Kampf um den Standort anders aussehen müsste und reagiert auf die jüngste Kritik des SPD Landtagsabgeordneten Henning Homann an ihrer Forderung gegenüber Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD): „Zum Erhalt der Schmiedewerke in Roßwein hatte ich das Eingreifen der Staatsregierung gefordert. Die nun hervorgebrachte Kritik von Henning Homann nehme ich gern auf und schlage vor, dass wir gemeinsam für den Erhalt der Schmiedewerke Roßwein kämpfen“, erklärt Walenta. Die von den Linken geforderte Landesbeteiligungsgesellschaft nach dem Vorschlag der IG Metall stehe nach wie vor zur Diskussion. „Sie kann Firmen und Beschäftigten eine echte Perspektive geben. Dabei muss klar sein, dass der Freistaat sich mit mindestens 25,1 Prozent an den Unternehmen beteiligt“, so Walenta. Sonst würde zwar Steuergeld investiert, aber die öffentliche Hand dürfte nicht mitentscheiden. „Die Staatsregierung darf nicht die Fehler der Bundesregierung wiederholen, die der Lufthansa zwar viel Geld gibt, aber nicht mitreden darf und Entlassungen hinnehmen muss.“

Von daz