Döbeln

Vielen gilt er als der „Rote mit dem grünen Daumen“, aber eben einigen auch als „der Rote mit der schwarzen Seele“. Lothar Schmidt von der Linkspartei musste sich in seiner Zeit als stellvertretender Döbelner Bürgermeister immer wieder Vorwürfe – auch aus den eigenen Reihen – gefallen lassen, zu sehr mit der CDU zu kuscheln. Ob dies der Grund für die Partei war, ihn nicht als Kandidat der Linken für das Ehrenamt des Döbelner Vize-OB zu unterstützen, mag dahinstehen. Möglicherweise spielt die Art und Weise, wie Lothar Schmidt dieses Amt bisher führte, eine Rolle.

In der Kommunalpolitik ticken die Uhren anders

Aber an der eigentlichen Begründung kommt keiner vorbei: Das Ergebnis der Stadtratswahl war für die Linken zu schlecht, als dass man einen Kandidaten nominieren könnte. Das ist konsequent. Die Linke zieht nur noch mit zwei Räten in den Stadtrat ein, erreicht nicht mal mehr Fraktionsstärke. Angesichts einer solchen Wahlniederlage ist es verständlich, nicht nach Posten zu greifen. Und es ist beispielgebend für die „große Politik“ – man denke an den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der erst gar keine Große Koalition, später dann aber Außenminister in einer solchen werden wollte. Da ist es wohltuend, wahrzunehmen, dass in der Kommunalpolitik die Uhren anders ticken.

Von Dirk Wurzel