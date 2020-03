Linke zum Checkpoint Massanei: Positions-Papier nicht hilfreich

Wadheim/Massanei

Die Standortfrage ist nicht alles. Auf das Positionspapier der CDU-Stadtratsfraktion zum Checkpoint hat jetzt die Fraktion der Partei „Die Linke“ reagiert. Die CDU forderte unter anderem eine umfassende Sanierung des Stadions Massanei samt Jugendfreizeitzentrum und regte zudem an, dieses in den geplanten Anbau an die Oberschule zu verlegen.

„Selbstverständlich gehört ein funktionierender, beliebter und belebter Jugendtreff in unsere Stadt. Leider zeigt die Frequenz im Checkpoint, dass hier die Vorlieben unserer Kinder und Jugendlichen nicht getroffen werden. Dies allein auf den Standort zu reduzieren, ist zu kurz gedacht“, schreibt Dieter Hentschel, Fraktionsvorsitzender der Linken im Waldheimer Stadtrat. „Vielmehr sind ebenso Inhalte, Ziele, Verantwortlichkeiten und Zielgruppen zu hinterfragen und zu prüfen. Dies wurde im Kultur- und Sozialausschuss vereinbart“, so Dieter Hentschel weiter. Erst nachdem das gemeinsam mit den Jugendlichen erhoben ist, könne man in zweiter Instanz über den Standort beraten. „Wobei wir denken, dass bei passenden Angeboten und einer ansprechenden personellen Betreuung eine Entfernung innerhalb der Stadtgrenzen nicht unüberwindbar sein sollte. Zu der Entscheidung über die Nicht-Verlagerung ins Waldheimer Kulturzentrum stehen wir nach wie vor: ein fehlendes Außengelände und der angrenzende Friedhof passen einfach nicht zu einem nutzbaren Jugendtreff.“

Die gesammelten Ideen zur Aufwertung des Stadions Massanei sieht die Linke losgelöst vom Jugendtreff. „Bevor hier ein spruchreifer Sachverhalt dokumentiert werden kann, muss über die Nutzung der Sportstätte, Bedarf von Vereinen, Privatpersonen oder Firmen sowie Mitwirkungsmöglichkeiten gesprochen werden. Positionspapiere sind dafür nicht hilfreich.“

Von Dirk Wurzel