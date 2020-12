Linken-Politikerin fragt: Hat Frauenthal alles für Schmiedewerk Roßwein getan?

Roßwein

Das Roßweiner Schmiedewerk schließt zum Jahresende, 110 Angestellte werden ihre Jobs verlieren. Ob und wie eine Schließung des Werks hätte verhindert werden können, wollte Marika Tändler-Walenta, Landtagsabgeordnete für die Linke mittels einer Kleinen Anfrage auf den Grund gehen. Ihrer Ansicht nach hätte es Möglichkeiten gegeben, die das Unternehmen nicht in Betracht gezogen habe.

„Die Frauenthal AG hat für ihren Standort in Roßwein in den vergangenen zehn Jahren keinerlei Wirtschaftsförderungen beantragt“, kritisiert Tändler-Walenta. „Die damit möglicherweise verbundene Sicherung der Arbeitsplätze hat nicht in das Konzept des Unternehmens gepasst – letztlich wurde der Standort im Osten aufgegeben“, resümiert sie auch den Aussagen noch beschäftigter Mitarbeiter, die über den Verfall und von Desinteresse gegenüber Wartung und Reparatur notwendiger Produktionsgeräte sprechen. „Ein weiteres Förderungsinstrument ist die Mittelstandsrichtlinie ERFE, die Mittel zur Markterschließung und Digitalisierung zur Verfügung stellt. Über digitalen Fortschritt können sich neue Marktwege, sowie Geschäfts- und Vertriebspartner ergeben.“ Auch dafür habe man bei der Frauenthal AG keine Notwendigkeit gesehen, kritisiert die Linken-Politikerin. Das Schmiedewerk in Roßwein mit seiner langen Tradition sei ein Beispiel für die Schließungen von verlängerten Werkbänken in Sachsen.

Weil es im Zuge der Corona-Pandemie weitere Schließungen geben wird, fordert die Linke weiterhin eine Landesbeteiligungsgesellschaft nach dem Vorschlag der IG Metall. „Diese kann Firmen und Beschäftigten eine echte Perspektive geben. Dabei muss sich der Freistaat mit mindestens 25,1 Prozent an den Unternehmen beteiligen, weil sonst Steuergeld investiert würde, die öffentliche Hand aber nicht mitentscheiden dürfte.“

Von daz