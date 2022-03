Hartha/Doberschwitz

Mit einem Bonbon in der Hand kommt Lio angerannt. Himbeergeschmack. Seine Mutter hilft ihm und macht das Papier drumherum ab. Dann zieht sich Lio die Maske vom Gesicht und steckt sich das Bonbon mit einem Happs in den kleinen Mund. Er lächelt. Lio ist fünf Jahre alt. Und Lio leidet am Myelodysplastischen Syndrom (MDS). Sein Knochenmark bildet weder rote noch weiße Blutkörper noch Blutplättchen. Wenn man ihn in der Sonne herumspringen sieht, von einem Bein auf das andere, dann sieht man dem kleinen Kerl nicht an, was er in den letzten Monaten durchgemacht hat. Nur der Schlauch, der in seine Nase führt, verrät, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Zwei rote Punkte am Hals

Lios Krankheitsgeschichte beginnt im Oktober des vergangenen Jahres. „Ich habe zwei rote Punkte an seinem Hals entdeckt“, erinnert sich Doreen Zschoche, seine Mutter. Wenig später ist sein ganzer Körper damit übersät. Der Kinderarzt schickt sie sofort ins Krankenhaus. Es sollte der Beginn vieler dunkler Momente werden. Seitdem ist viel passiert. Wenn die 33-Jährige heute darüber spricht, wirkt sie gefasst. Nur manchmal kann man erahnen, was die Familie in den letzten Monaten erlebt hat. „Es gab Momente, da wussten wir nicht, wie es weiter gehen soll“, sagt Doreen Zschoche. „Es war die Hölle auf Erden.“ Eine Wahl gab es nie. Sie alle haben weiter gemacht. Schritt für Schritt. Und sie tun es bis heute.

„Was ist schlimmer als das?“

Zehn Tage lag Lio im Leisniger Krankenhaus, dann wurde er in die Uniklinik nach Leipzig verlegt. Erst seit wenigen Wochen ist der Fünfjährige wieder zuhause. Dazwischen gab es Untersuchungen, Operationen, Chemotherapie und sogar eine Stammzellentransplantation. Und immer wieder Sorgen, Ängste, Wut und tiefe Verzweiflung. „Warum wir? Warum mein Sohn?“, hat sich die 33-Jährige oft gefragt. Der Schmerz, die Angst um das eigene Kind – das ist ihr nur all zu bekannt. Lios Bruder, der neunjährige Damian, leidet an einer Herzkrankheit. Schon einmal musste sie bangen, hoffen und Kräfte aufbringen, die sie für unvorstellbar hielt. Als Damian über den Berg war und die Familie wieder durchatmen konnte, dachte sie, schlimmer könne es nicht mehr werden. Was soll passieren, das schlimmer ist als das? Dann begann der Alptraum von vorn.

Stammzellenspender gefunden

Die Suche nach einem Stammzellenspender für den fünfjährigen Lio wird zur quälenden Tortur. Wieder hofft die Familie, wieder durchlebt sie Ängste, Furcht. Dann die Nachricht: Ein passender Spender ist gefunden. Später stellt sich heraus, der Spender eignet sich doch nicht. Alle Hoffnungen zerschlagen sich. Doreen Zschoche, Lios Vater René Wießner und die beiden Geschwister, Damian und Ashley (13), kommen als Spender nicht in Frage. „Jeder Tag hat gezählt“, erinnert sich Doreen Zschoche zurück. Kurz vor Weihnachten schließlich die erlösende Nachricht: Die Stammzellentransplantation kann stattfinden.

Zeit im Krankenhaus war hart

„Die erste Infusion hat Lio gut vertragen. Die zweite nicht“, sagt Doreen Zschoche. Ihr Mutterherz bricht in dieser Zeit nicht nur einmal. „Ich habe viele Nervenzusammenbrüche gehabt. Es war eine schwere Zeit.“ Die Zeit, die Lio im Krankenhaus verbringt, fordert die Familie. Doreen Zschoche darf nicht bei ihm bleiben, muss sich jeden Abend von ihm verabschieden. „Es war schrecklich“, sagt sie und hält inne. Sie schluckt. Doch die Familie gibt nicht auf. Sie besorgen ein Handy, was bei Lio im Krankenhaus bleibt. „Durch Videotelefonie waren wir die ganze Zeit bei ihm, sind mit ihm eingeschlafen und am nächsten Morgen zusammen aufgewacht.“

Zuhause muss steril sein

Als klar war, dass der Fünfjährige nach Hause darf, steht die Familie vor neuen Herausforderungen. Sein Zuhause muss steril sein. Doreen Zschoche und René Wießner entscheiden, aus der Wohnung in Hartha auszuziehen und ab sofort bei Lios Großeltern in Doberschwitz zu leben. Dort muss alles umgebaut werden. „Die Böden, die Küche, Lios Zimmer – alles muss von Grund auf neu gemacht werden“, erklärt Doreen Zschoche. Das neue Kinderzimmer des Fünfjährigen ist als erstes fertig. Sein Opa hat es binnen zwei Wochen für ihn renoviert und fertig gestellt. Selbst das Spielzeug muss ausgetauscht werden – altes raus, neues rein. Die Familie kommt an finanzielle Grenzen.

Die Anteilnahme der Menschen, die dem kleinen Lio helfen wollen ist groß. Auch der Motorsportclub Wüstenfüchse aus Hartha sowie befreundete Clubs spenden für den Fünfjährigen. Quelle: Sven Bartsch

Doch sie bekommen Hilfe. Eine Spendenaktion wird ins Leben gerufen. Binnen 24 Stunden gehen mehrere Tausend Euro darauf ein. Mittlerweile haben fast 400 Menschen rund 15.000 Euro gespendet. Doreen Zschoche ist noch immer überwältigt davon. Bis heute reißt die Anteilnahme der Menschen nicht ab. Am Wochenende überraschte der Motorsportclub Wüstenfüchse aus Hartha und befreundete Clubs die Familie mit einer Spendenübergabe. Mehr als 1000 Euro sollen dem Fünfjährigen in dieser schweren Zeit helfen.

Lio steht wieder mit einem Bonbon in der Hand vor seiner Mutter. Diesmal mit Apfelgeschmack. Doreen Zschoche packt es aus, streichelt ihm über den Kopf und sagt: „Unvorstellbar, was er alles durchgemacht hat.“ Lio ist ein Kämpfer. Seine Familie aber auch.

Von Stephanie Helm