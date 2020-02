Lipitz meldet ebenfalls mehrere tote Schafe nach Wolfsangriff

Kleinforst/Liptitz

Nach dem Wolfsriss am vergangenen Freitag in Kleinforst bei Oschatz ist inzwischen das verschwundene Schaf wieder aufgetaucht. Das Tier war bei der Wolfsattacke wahrscheinlich panisch geflüchtet und konnte sich so retten. Spuren des Wolfsrisses gab es noch am Rande von Kleinforst, wo noch abgenagte frische Tierknochen an einem Wegrand gefunden worden.

Der Wolfsriss von Kleinforst bei Oschatz war am Wochenende allerdings nicht der einzige: Am Ortsrand von Liptitz bei Wermsdorf brach ein Tier in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag in ein Gehege mit Kamerun-Schafen ein und machte sich dort über die Tiere her.

Der betroffene Halter ist Jürgen Fiebig, der in Liptitz den gleichnamigen Geflügelhof betreibt. „Wir haben vor Weihnachten schon einmal tote Lämmer im Gehege gefunden. Damals gab es aber keine großen Spuren, so dass wir den Verlust auf den Fuchs geschoben haben“, berichtet er. Bei dem Vorfall vom Wochenende sei der Verursacher aber eindeutig der Wolf, das zeigten die Spuren, typische Kehlbisse, regelrecht aufgefressene Tiere und durchgebissene Knochen. „Der Wolfsgutachter war hier und hat das ebenfalls bestätigt“, so Fiebig. Vier Lämmer waren sofort tot, zwei weitere so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Das gleiche Schicksal steht jetzt noch einem Mutterschaf bevor, dass sich in Panik ein Bein gebrochen hat. Auf den Kosten bleibt der Tierhalter nun sitzen. Eine Entschädigung gebe es für ihn nicht, weil der Zaun teilweise einige Zentimeter unter der geforderten Mindesthöhe war, bedauert er.

Fiebigs Nachbar Jürgen Schönberg spricht von einer gewissen Angst, die in der Region umgeht. „Wir haben hier einen Wolf, der nicht davor zurückschreckt in der Nähe von Orten oder in den Orten selbst auf Jagd zu gehen“, sagt Schönberg. Er hoffe, dass in den betreffenden Ämtern jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden.

Von Jana Brechlin und Hagen Rösner