Hartha

Statt Lesungen für Kinder in der Bibliothek in Hartha wie zuletzt in 2019, ist in diesem Jahr online zuhören angesagt. Wegen der zuletzt hohen Inzidenzen mussten die Lesungen des Literaturforum Bibliothek abgesagt werden. Als Alternative gibt es den Audiopodcast, in dem zehn sächsische Literaten - darunter Verena Keßler, Anselm Oelze oder Kerstin Hensel - aus ihren letzten Buchtiteln vorlesen. Dieses Format ersetzt die ursprünglich geplanten Live-Lesungen, die in 44 sächsischen Bibliotheken stattfinden sollten, aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Die Kostenproben aus den Büchern sind zwischen 10 und 20 Minuten lang und kostenfrei und ohne Anmeldung abrufbar.

Seit 2013 gibt es die Leserreihe, bei der sächsischen Autorinnen und Autoren, sowie Übersetzerinnen und Übersetzer ihre neuen Werke vorstellen können. Die Online-Lesungen sind unter der Website: http://bibliotheksverband-sachsen.de/literaturforum-bibliothek/lesereihe-fuer-erwachsene/ abrufbar.

Von kr