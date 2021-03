Lkw-Fahrer stirbt auf A4 bei Berbersdorf

Berbersdorf

Ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges DAF hielt in der Nacht zu Dienstag auf der A4, etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf, aufgrund eines Reifenschadens auf dem Seitenstreifen. Ein nachfolgender Fahrer (43) eines Lkw MAN mit Anhänger kam dort gegen 0.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Sattelzug und erfasste den am Lkw stehenden 40-Jährigen. Dieser erlitt schwere Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb. Der 43-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8 000 Euro. Die Bergungs- und Räumarbeiten dauerten bis gegen 5 Uhr morgens an. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Von daz