Lockdown in Hartha – Läden müssen schließen

Hartha

Die Situation scheint außer Kontrolle zu geraten. Die Infektionszahlen steigen bundesweit und der Freistaat Sachsen ist im besonderen Maße betroffen. Nun soll der zweite Lockdown kommen. Vom 14. Dezember bis zum 10. Januar soll er andauern, um der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus wieder Herr zu werden. Wie schon im Frühjahr müssen sich die Bürger auf Einschränkungen von sozialen Kontakten und das Herunterfahren des öffentlichen Lebens einstellen. Auch viele Geschäfte müssen in dieser Zeit schließen. Nur der Lebensmittelhandel oder Geschäfte die für die Grundversorgung notwendig sind, dürfen weiter öffnen. Für viele kleine Läden bedeutet der erneute Lockdown den Verlust des wichtigen Weihnachtsgeschäfts.

Einnahmen fehlen

Heidi Bixl betreibt seit nun siebzehn Jahren am Harthaer Markt ein eigenes kleines Modegeschäft. Auch sie wird jetzt nach dem ersten Lockdown am Anfang des Jahres ein zweites mal auf wichtige Einkünfte verzichten müssen. Und das ausgerechnet zu der sonst so beliebten Einkaufszeit vor Weihnachten. „Dieses Jahr fehlen uns schon so viele Einnahmen. Auch im Sommer waren weniger Besucher in der Stadt, die auch mal in den Laden kommen, als sonst“, sagt Heidi Bixl. „Ich kann bei der Entwicklung der Zahlen einen erneuten Lockdown natürlich nachvollziehen, aber es ist schon traurig, dass die kleinen Läden wegen ein paar Unvernünftigen leiden müssen“, sagt die Geschäftsfrau.

Anzeige

„Viele kommen jetzt aus Solidarität“

Trotz der besonderen Situation hat die Harthaer Modeunternehmerin dennoch Anlass zur Freude, denn auf ihre Stammkundschaft kann sie sich verlassen. Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass der nächste Lockdown kommt, habe sie sofort gemerkt, dass mehr Leute kamen, als in den Wochen zuvor. „Viele kommen jetzt aus Solidarität. Und es tut gut von den Kunden zu hören, dass ich diese Phase überstehen werde, dass ich das schaffe“, sagt Heidi Bixl.

Im Frühjahr hat Bixl ihre Mode auch im Internet über Facebook zum Kauf angeboten und außer Haus geliefert. Ob sie dies auch zu der Weihnachtszeit wieder machen werde, wüsste sie noch nicht. Damit die Harthaer dennoch genügend Zeit haben, um sich auch modisch für die Feiertage zu wappnen, wird Heidi Bixl ihren Laden am kommenden Samstag noch einmal öffnen. Vorerst zum letzten Mal.

Systemrelevante Bäume

Karin Thate hat noch Hoffnung, dass sie ihren Blumenladen an der Leipziger Straße in Hartha nicht wird schließen müssen. Neben Blumen und Gestecken bietet die Blumenhändlerin auch Weihnachtsbäume an und Weihnachtsbäume sind ja schließlich auch Teil der festlichen Grundversorgung. Schon mehrere Kunden hätten nachgefragt, ob sie weiter öffnen könne. „Die Menschen möchten zu Weihnachten natürlich ihre Blumen habe“, sagt Thate.

Auch für sie wäre ein Schließung ihres Ladens ein herber Schlag. „Das wäre finanziell natürlich sehr belastend. Das Weihnachtsgeschäft ist sehr wichtig für mich. Außerdem müsste ich dann die ganzen Pflanzen, die ich nicht verkaufen kann, vernichten – das wäre ein großer Verlust. Ich würde mich freuen, wenn ich wenigstens bis Weihnachten öffnen könnte“, sagt die Floristin. Eine sofortige Schließung könne sie bis Ende Januar durchhalten, danach würde es kritisch, sagt Karin Thate. Sie versuche die Sorgen nicht mit nach Hause zu nehmen, gelingen würde ihr das aber nicht immer.

Keine weiteren Hilfen

Damit die Harthaer auch dieses Jahr festlichen Blumenschmuck im Haus habe und um wenigstens etwas von dem Weihnachtsgeschäft profitieren zu können, möchte die Blumenhändlerin im Falle einer Ladenschließung Bestellungen entgegennehmen. „Die Kunden können die Blumen dann entweder vor meinem Laden kontaktlos abholen oder ich liefere sie aus“, sagt Thate.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr habe sie staatliche Hilfe beantragt und auch erhalten, sagt Karin Thate. Ein weiteres Mal möchte sie das nicht tun – aus Solditarität.

Von Tim Niklas Herholz