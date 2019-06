Döbeln

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“. Das bekannte Kinderbuch, das die Kinder der Döbelner Kindertagesstätte Rößchengrund so lieben, wurde jetzt zum Thema der Kindertagsnachfeier. Gemeinsam mit Eltern wurde auf der Fläche der Steuerkanzlei in der Roßweiner Straße die Feuerwehr und die Polizei eingeladen. Die Kinder durften selbst mit den Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln umherspritzen. Sie durften die Westen der Polizisten anprobieren und Feuerwehrauto und Polizeiwagen erkunden.

Die Eltern hatten zudem am Morgen für ein leckeres gesundes Frühstück gesorgt. Am Nachmittag wurden Waffeln gebacken.

Das Thema Feuerwehr und Polizei beschäftigt die Kinder auch in drei Wochen noch. Denn „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ ist auch der Titel des kleinen Programms, welches die Kinder am 21. Juni beim Sommerfest in der Kindertagesstätte aufführen werden. Dazu sind an dem Nachmittag wieder Eltern, Großeltern und Gäste eingeladen.

Aktuell besuchen 71 Kinder im Kindergarten- und im Krippenalter die städtische Kindereinrichtung.

Von Thomas Sparrer