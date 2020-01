Lokale Strategien gegen die Teufelsdroge Crystal in Döbeln

Döbeln

Dem Crystal-Sumpf in Döbeln wollen der Döbelner Landtagsabgeordnete Henning Homann ( SPD) und der Stadtrat Sven Weißflog (Freie Wähler) gern zivilgesellschaftliches Engagement entgegensetzen. Deshalb haben beide Anfang Februar Experten aus Suchtberatung, Streetworker und Döbelns Revierleiter Andree Wagner zu eine Gesprächsrunde eingeladen. „Dabei wollen wir die Situation mit der Teufelsdoge analysieren und gemeinsam nach neuen Wegen suchen, wie wir unsere junge Generation besser davor schützen können“, sagt Stadtrat Sven Weißflog.

Als Arbeitgeber und als Wohnungsvermieter hat er immer wieder mit Leuten zu tun, die durch diese Droge ihr Leben an die Wand fahren. Oft versuchte er zu helfen, sah die Menschen in einer Endlosschleife aus Therapie-Entzug, Rückkehr in den alten Freundeskreis und Rückfällen. Beziehungen zerbrechen. Oft gibt es dabei auch Kinder, die in dem familiären Dilemma aufwachsen müssen.

Seit einem Schlüsselerlebnis Ende März 2016 hat er das Thema auf dem Schirm. Damals gab es im Kleinstadtklub KL 17, eine Drogenrazzia. Die Durchsuchung galt nicht ihm als Betreiber. Eine Mitarbeiterin war abhängig von Crystal.

„Ich habe nicht gewusst, dass sie so auf Droge war. Sie wollte das ändern. Es gab Stress mit ihrem Ex-Freund, der so ausartete, dass wir die Polizei holten, die ihn mitnahmen. Offensichtlich hat er dann in seiner Vernehmung von angeblichem Drogenhandel im KL 17 erzählt, was die Durchsuchung mit 50 Polizeibeamten und zwei Rauschgiftsuchhunden zur Folge hatte,“ erinnert er. Gefunden wurde nichts. Weißflog veranstaltete danach unter anderem Drogenaufklärungsveranstaltungen im KL 17. „Ich habe mich nochmals intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und mit Erschrecken festgestellt, wie nah das alles um mich herum passiert.“ Dieses Dreckszeug sei billig herzustellen und zu vertreiben. Und die Wirkung sei verheerend. Crystal habe das Potenzial, eine halbe Jugendgeneration abzutöten.

Verschlimmert werde das Ganze noch durch die legalen Drogen. „Wie viele Menschen haben bei uns heute einen überdurchschnittlichen Alkoholkonsum?“, fragt sich Weißflog. Wenn Erwachsene so etwas vorleben und Jugendliche dazu keine Hobbys, Interessen und kaum Freizeitaktivitäten haben, begünstige das spätere Drogenkarrieren. Weißflog hat sich belesen und gute Beispiele in Island gefunden, wo der Alkohol- und Drogenkonsum der jungen Menschen auch durch lokale Maßnahmen drastisch gesenkt werden konnte.

Henning Homann geht es ähnlich: „Verzweifelte Eltern wenden sich an mich, weil ihre Kinder dieses Teufelszeug nehmen. Einzelhändlerinnen erzählen mir, wie sie in ihren Geschäften die Beschaffungskriminalität erleben.“ Jede Bewegung beginne mit einem ersten Schritt. „Den tun wir jetzt, indem wir in einer ersten kleinen Runde die Situation analysieren und die vorhandenen Strukturen gegen das Drogenproblem an einen Tisch bringen. Vielleicht können wir in einem nächsten Schritt daraus eine lokale Strategie entwickeln“, hofft Henning Homann.

Von Thomas Sparrer