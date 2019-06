Region Döbeln

Wer wird der Lokalheld 2019? Diese Frage beantworten Sie liebe Leser – und zwar mit ihrer Stimme! Die Döbelner Allgemeine Zeitung und die Sparkasse Döbeln wollen in einer Gemeinschaftsaktion mit Ihrer Mithilfe bald den Lokalhelden 2019 küren – einen besonders engagierten, couragierten Menschen, der einen Herzenswunsch im Wert von 1.000 Euro erfüllt bekommt. Sieben Kandidaten gibt es und die Abstimmung ist seit vergangenem Mittwoch in vollem Gange.

Wer bekommt die meisten Stimmen?

Alle Nominierten haben – alphabetisch geordnet – eine Nummer erhalten, von 01 bis 07. Nun ist die Frage, wer die meisten Stimmen bekommt:

Klaus Dieter Andrä (01), der die ehemalige Leisniger Nudelfabrik in ein sehenswertes Fahrzeug-Museum verwandelt hat;

Michaela Filla (02), die Gründerin der Roßweiner Katzeninitiative, die gerade erst drei Katzenbabys das Leben gerettet hat;

Uwe Glawion (03), der beherzt eingriff, als Feuer in einem Roßweiner Supermarkt ausbrach und der alten Menschen bei Alltagsproblemen hilft;

Siegfried Hempel (04) aus Bennewitz, der dem Müll am Straßenrand in seiner Heimatregion den Kampf angesagt hat;

Andreas Riethig (05), der zahlreiche Ehrenämter in Döbeln und Umgebung begleitet und sich für die Bahnverbindung Döbeln-Dresden stark macht;

Wolfgang Rosemann (06), der den Leisniger Riesenstiefel viele Jahre lang als Hauptmann der Stiefelwacht ins rechte Licht rückte oder

Tatjana und Jörg Thiele (07) aus Binnewitz, die sich aufopferungsvoll um ihre Enkel und um die ganze Familie kümmern?

Noch ist nichts entschieden

Zurzeit liegen beim Voting Müllsammler Siegfried Hempel aus Bennewitz und Museumsmann Claus Dieter Andrä aus Leisnig vorn und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch die anderen Kandidaten sind längst nicht abgeschlagen und dem Spitzenduo dicht auf den Fersen. Noch bis zum 24. Juni ist Zeit, um weiter abzustimmen. Jeder darf übrigens mehrmals für seinen/seine Favoriten voten, pro Tag aber maximal einmal. Das geht per Coupon, per Anruf der Voting-Hotline (01378/26 00 34) oder im Internet unter www.lvz.de/lokalheld. Dort sind auch noch weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen zu finden. Also nichts wie ran und abstimmen!

Von Olaf Büchel