Leisnig

Es war eine pragmatische Entscheidung: Jemand muss sich um den Leisniger Riesenstiefel kümmern, und das tun am besten Feuerwehrleute. Warum? Weil sie es waren, die 1996 dem neu gebauten Leisniger Riesenstulpenstiefel aus seiner Werkstatt ans Licht der Welt verhalfen. Einer von denen musste dann Stiefelwacht-Hauptmann werden: Wolfgang Rosemann.

Ihm selber ist es wichtig, dass nicht in Vergessenheit gerät: Für den Stiefel steht die gesamte Stiefelwacht ein. „Einer muss bloß den ganzen Schriftkram machen, und das fiel eben mir zu“, erklärt der Elektrikermeister, wie er zum Hauptmann wurde. Dies ist kein Dienstgrad, sondern eine symbolische Bezeichnung für den, der den Hut auf hat oder auch den Helm, im Falle der Stiefelwacht eine Pickelhaube.

Größter Stulpenstiefel der Welt

Doch mal von vorn: Die Geschichte des Leisniger Reisenstiefels ist auch ein Politikum, denn es existiert ein wesentlich älterer Vorgänger. Dieser stammt von 1925, heißt heute Döbelner Riesenstiefel und steht auch dort. Aber um den geht es nicht, wenn es um die Stiefelwacht geht, denn die hat den Leisnigrer Riesenstiefel in Obhut. Der hält mit einer Schafthöhe von 4,90 Metern und einer Sohlenlänge von 2,20 Metern den Guinness-Buch-Rekord, hat ein Sporenrad mit 55 Zentimetern und eine eigene „Gang“ für die Hege und Pflege.

Die Stiefelwacht von Leisnig wurde 1999 gegründet als Arbeitsgemeinschaft des Geschichts- und Heimatvereins. „Wir haben uns immer verstanden als eine Spaßtruppe“, sagt Rosemann, „mit dem Ziel, den Leisniger Riesenstiefel zu präsentieren.“ Dass er den „Schriftkram“ in seinen Händen und auch sonst im Blick hat, was rund um den Stiefel passiert, hat auch damit zu tun, dass der Elektromeister als Geschäftsmann Verbindungen hat, die dem Stiefel zugute kamen. So konnte e sich ums Organisieren vom Stiefel-Transport kümmern. Mit der Stiefelwacht reiste der Stiefel nach Wiesbaden, Frankfurt Main, in Leisnigs Partnerstadt Bünde und mehrfach in die Umgebung seiner sächsischen Heimat.

Die DAZ stellt die Nominierten für den Lokalheld 2019 vor. Quelle: DAZ

Rosemann sagt dazu: „Die Stiefelwacht besteht aus lauter Feuerwehrleuten, die aus dem aktiven Dienst aus Altersgründen ausgeschieden sind und sich für den Stiefel engagiert haben.“

Der ist im Übrigen nicht das einzige Objekt, für welches sich die Mannen verantwortlich fühlen. Beim Aufbau des jährlichen Weihnachtsmarktes rund um die St.-Matthäi-Kirche sind sie ganz vorn dabei, ebenso beim Schmücken des großen Weihnachtbaumes auf dem Marktplatz - als Feuerwehrleute haben sie das aus mehreren Jahrzehnten angesammelte Know How dafür parat.

Kapitel wird abgeschlossen

„Das Kapitel schließen wir nun alle zusammen ab“, kündigt der Hauptmann an. Der Stiefel gehört dem Heimatverein, das Stiefelmuseum, ab jetzt wieder personell besetzt Dank einer Maßnahme vom Jobcenter, kann besucht werden. Und mit dem Haus am Burglehn, welches die Kommune einst eigens dafür sanieren ließ, hat der Stiefel eine sichere Bleibe über dem Schaft. Seit 24 Jahren waren die Männer und Frauen um Rosemann für den Stiefel da, seit 1999 in organisierter Form als Stiefelwacht. Zum Altstadtfest 2019 existiert die Stiefelwacht nun 20 Jahre. Rosemann: „Das Datum nehmen wir zum Anlass, alle zusammen den Sack zuzumachen.“ Es ist eine endgültige Entscheidung. „Heute sind wir alle Rentner, 70 Jahre alt und drüber. Wir wissen wo unsere Grenzen sind. Es ist gut jetzt.“

Von Steffi Robak