Luft und Polster: Waldheim feiert „Daheim, Daheim“

Waldheim

Mit Klopapier und Diskolicht durch die Coronakrise. Das „Team Luft und Polster“ ist vor allem den Waldheimern jetzt mit einem lustigen Video aufgefallen. Zum Text der Radio-PSR-Corona-Hymne „Daheim, Daheim“ posieren die beiden mit den Insignien der Viruspandemie: Rollenweise Toilettenpapier und Mundschutz, sind eingewickelt in die Verpackungsfolie mit den kleinen Luftpolstern, die so schön knallen, wenn man sie zerdrückt. Steril, steril.

Die Mitglieder des „Teams Luft und Polster“ sind keine Unbekannten in Waldheim. Vor einem Jahr haben sie Flashmobs und Voting-Partys in Waldheim organisiert, um das Osterfeuer, um eine große MDR-Party mit vielen Musikerauftritten, an die Zschopau zu holen. Auch für dieses Jahr war ein Event geplant, wie Nino Richter erzählt, der zusammen mit David Noelte das Scherz-Video gedreht hat. Das Lied „Daheim, Daheim“ singt im Original Radio-PSR-Moderator Steffen Lukas auf die Melodie des Polarkreis-18-Ohrwurms „Allein, Allein“ aus dem Jahr 2008.

Krise für Kleinunternehmer nicht zum Lachen

„Wir haben das Video gedreht und online gestellt, um die Leute zu bespaßen. Man darf doch auch in dieser schweren Zeit den Humor nicht vergessen“, sagt Nino Richter. Dabei trifft die Corona-Krise mit Allgemeinverfügung den Selbstständigen in einer Weise, die absolut nicht zum Lachen ist. Als Musiker (Schlagzeug) spielt er in einer Band, die nun erstmal auch keine Auftritte und damit keine Einnahmen mehr hat. Ohne Veranstaltungen liegt auch ein weiteres Betätigungsfeld – das Eventmanagement – brach und Musikunterricht kann Nino Richter derzeit auch nicht geben, weil die Schulen zu sind. Schnelle Kredite zur Überbrückung sind gut schön, für ihn als Einzelunternehmer aber mehr Belastung, als Hilfe, sagt Nino Richter. Für Kleinunternehmer wären Zuschüsse besser, die diese nicht zurückzahlen müssen.

Spannung steigt

Aber Nino Richter und David Noelte wischen den Ernst beiseite und machen sich gerne an die Arbeit. „Wir haben jetzt nochmal eine ganze Nacht gedreht und geschnitten. Denn Radio PSR ist auf unser Video aufmerksam geworden – die wollen das haben“, sagt Nino Richter. Am heutigen Sonnabend wollen sie die neue, um einige Sequenzen ergänzte Produktion vorstellen. Dazu nutzen sie die sozialen Netzwerke im Internet, haben unter anderem auf Facebook die Seite „Wir feiern daheim“ eingerichtet. Und die eine oder andere Idee haben die beiden auch noch, wie sie weiter Kurzweil und Frohsinn in die Corona-Zeit bringen wollen. In der kommenden Woche wollen sie was neues von sich hören und sehen lassen, es bleibt also spannend... .

PSR schon mal in Waldheim

Übrigens ist PSR-Mann Steffen Lukas auch kein Unbekannter in Waldheim. Vor vier Jahren drehte er im Rathaus Szenen für seinen Sachsen-Song „Shisch Kebap“, eine musikalische Verballhornung des Liedes „Ich heb’ ab“ von Andreas Burani und Sido.

Von Dirk Wurzel