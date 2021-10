Lukas Fuchs aus Döbeln: Vor dem Radio-Mikrofon angekommen

Döbeln/Leipzig

Wenn ihn vor drei Jahren jemand gefragt hätte, ob er sich vorstellen könnte bei Radio R.SA mal eine Musiksendung zu moderieren, hätte Lukas Fuchs gesagt „Niemals, das ist mir zu alt!“ Die 80er Jahre entsprachen nicht gerade seinem Musikgeschmack. Inzwischen ist er totaler Fan. Es hat sich einiges geändert. Schon seit ein paar Monaten ist der 22-jährige Döbelner jeden Morgen zwischen 5 und 10 alle halbe Stunde bei den Wetter- und Verkehrsmeldungen beim Frühstücksradio des Senders zu hören. Am heutigen Sonnabend darf er das erste Mal die Hörer ins Wochenende begleiten. Von 7 bis 13 Uhr moderiert er R.SA am Sonnabend. Und ist damit seinem großen Traum vom Job vor dem Mikrofon schon ganz schön nah gekommen.

Er hasst Schulaufsätze, aber kann Vorträge

Seine Mutter sagt mit einem Augenzwinkern gern über ihn: „Er kann nicht viel, aber dumm quatschen, das kann er.“ Nun kommt man allein damit nicht weit und auch nicht unbedingt ins Radio. Dorthin aber wollte Lukas Fuchs schon immer. Vors Mikrofon, erstmal im Radio, später auch im Fernsehen. Ob auf Familienfesten oder auch in der Schule – Lukas Fuchs ist eher extro- als introvertiert, hasst Schulaufsätze, kann aber Vorträge und liebt es, andere zu unterhalten. Bei der Döbelner Dance Company tanzt er seit er vier Jahre alt ist, moderiert inzwischen als Ehrenmitglied dort Veranstaltungen und den Social-Media-Kanal des Vereins. Im Döbener WelWel, wo er zwischenzeitlich auch als Rock’n’Roller unterwegs war, gibt er schon seit vier Jahren jeden Freitag Zumba-Kurse. Im kleinsten Kurs-Raum hat er angefangen, jetzt sind es bis zu 30 Leute, die sich in der großen Mehrzweckhalle von ihm zum Tanzen animieren lassen.

Beim ersten Hochschulanlauf gescheitert

Weil es keinen Ausbildungsberuf als Entertainer und Moderator gibt, macht er sich kurz vor seinem Abi Gedanken, wo seine Reise hingehen soll. Beim Studentenprojekt 99drei Radio Mittweida bekommt er einen Praktikumsplatz und bewirbt sich für das Medienmanagement-Studium an der Hochschule dort. „Das hat erstmal nicht geklappt“, erzählt er. Doch aufgeben will er seinen Plan nicht. Um Geld zu verdienen arbeitet er erstmal im Kino in Döbeln und lebt den Entertainer in sich als Eisverkäufer in den Sälen aus. Seinen Plan vom Moderieren verfolgt er weiter. Zum Tag der Sachsen spricht er an der PSR-Bühne eine Moderatorin an und bewirbt sich danach um einen Praktikumsplatz beim Sender. Das klappt, drei Monate lang kann er die ersten Schritte in der Redaktion machen und merkt: „Radio wird mein Ding.“

Ohne einen vernünftigen Abschluss aber will er das nicht machen. 2018 bewirbt er sich noch einmal in Mittweida, wird angenommen und schreibt nach sechs Semestern jetzt im Oktober seine Bachelorarbeit. Beim Hochschulsender, den er während der Corona-Pandemie als Chef mit umstrukturiert hat, war er im März dieses Jahres das letzte Mal auf Sendung. Für sein zwölfwöchiges Hochschulpraktikum bewirbt er sich schließlich auf Dozentenempfehlung bei R.SA.

Wochenenden zwischen Zumba und DJ-Jobs

Dort durchläuft er sämtliche Bereiche, schreibt Veranstaltungstipps, recherchiert Themen, führt Interviews. Er produziert die Morgensendung. Als das Praktikum ausläuft, bekommt er einen Werksstudentenvertrag und es wird Platz für seine Stimme in der Morgensendung geschaffen. Wetter und Verkehr – „Ich wollte immer vors Mikro, da war es erstmal egal, was.“ Der Gute-Laune-Typ Lukas Fuchs, der im Radio genauso wie im echten Leben ist, freut sich über jede Chance, die er bekommt. An den Wochenende ist er als DJ und Moderator auf Familienfeiern, Hochzeiten, Betriebsfesten unterwegs.

In seinem alten Kinderzimmer bei den Eltern hat er das Techniklager, hier kommt er freitags von seinem Zumba-Kurs an, von hier startet er zu seinen Wochenend-Jobs, bevor es sonntags wieder nach Leipzig geht. Lukas Fuchs genießt jeden Tag und ist „ultra dankbar“ für all das, was für ihn gerade läuft. Und wenn ihm Freunde oder Bekannte Nachrichten schicken, weil sie ihn gerade im Radio gehört haben, kann er das manchmal noch immer nicht richtig glauben.

Von Manuela Engelmann-Bunk