Lukas kam am 24.12. zur Welt

Leisnig

Lukas heißt das Weihnachtsbaby 2019, das am 24. Dezember, um 0.51 Uhr in der Leisinger Helios-Klinik zur Welt kam. Er war zur Geburt 2560 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. Für Bruder Florian (l., elf Jahre), Mama Annett und Papa Mike Aust sowie die kleine Schwester Marlen (r., drei Jahre) ist er das schönste Weihnachtsgeschenk. Im kleinen Kreis hatten Mama und Papa noch am 20. Dezember geheiratet.

Die Feiertage als Patient im Krankenhaus zu sein – daran möchte man lieber nicht denken. Damit es den Patienten an nichts fehlt, und sie sich auch zu Weihnachten in der Klinik ein bisschen heimisch fühlen können, sorgt sich das Team der Helios Klinik Leisnig – von den Ärzten bis hin zu Pflege- und Reinigungskräften, Rezeption und Küchenteam – auch an den Feiertagen engagiert um das Wohl der Patienten. So erstrahlen auf den Stationen nicht nur festlich geschmückte Weihnachtsbäume, sondern es gibt traditionell ein musikalisches Programm. So musizierten der Leisniger Posaunenchor und der Frauenchor auf den Stationen (Foto r.). An Heiligabend ist es hingegen gute Tradition, dass Harry Buschbeck gemeinsam am Keyboard mit seiner Tochter Weihnachtslieder singt. Küchenchef Daniel Frenzel bereitete mit seinem Team Wildgulasch und Entenkeule vor.

Von Thomas Sparrer