Döbeln/Hartha

Noch ist es nicht offiziell: Doch aus den Gremien, wie der Schulkonferenz am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium, dringt die interessante Personalie dennoch nach außen. Dort hat sich Heike Geißler, den Schülervertretern, Elternvertretern und Lehrern im Rahmen ihrer Mitwirkung an der Personalentscheidung vorgestellt. Der Name der potenziellen neuen Schulleiterin ist seitdem Flurgespräch in Hartha.

Lothar Weisheit wechselt in den Ruhestand

Am Lessing-Gymnasium Döbeln bildet Heike Geißler bisher gemeinsam mit Schulleiter Michael Höhme ein unschlagbares Führungsteam. Während Michael Höhmes schwerer Erkrankung vor zwei Jahren leitete die stellvertretende Schulleiterin das Lessing-Gymnasium ein Schuljahr lang souverän als amtierende Schulleiterin. Jetzt ist die 50-Jährige für die Leitung des Martin-Luther-Gymnasiums in Döbelns Nachbarstadt Hartha die chancenreiche Anwärterin.

Denn dort wechselt der langjährige Schulleiter Lothar Weisheit in den Ruhestand. Seit 2005 leitete der heute 62-Jährige das Harthaer Gymnasium zunächst kommissarisch. Zuvor leitete er 15 Jahre lang das damals auslaufende Pestalozzi-Gymnasium in Borna.

Personalie noch ohne offizielle Bestätigung

Heike Geißler wird, sollte sie mit dem neuen Schuljahr nach Hartha wechseln, am Lessing-Gymnasium fehlen. An der Döbelner Schule, an der sie gemeinsam mit Schulleiter Michael Höhme im gleichen Jahrgang ihr Abitur machte, gehört sie zu den Urgesteinen. Die Lehrerin für Geschichte, Deutsch und Latein war Fachleiterin für Gesellschaftswissenschaften und Sprachen. Sie sorgte mit ihrer souveränen Planung dafür, dass die knapp 70 Lehrer und Referendare pro Woche mehr als 1.170 Unterrichtsstunden für die derzeit 740 Döbelner Gymnasiasten halten konnten. 2011 war Heike Geißler offiziell von der Sächsischen Bildungsagentur als Vizeschulleiterin bestellt worden. Im Schuljahr 2017/18 leitete sie das Lessing-Gymnasium amtierend.

Zwischenzeitlich hat sie sich in Hartha auf der Schulkonferenz vorgestellt. Das gehört zur Mitwirkung der Entscheidungsgremien einer Schule im Besetzungsverfahren. „Das Besetzungsverfahren für die Schulleiterstelle am Martin-Luther-Gymnasium Hartha ist noch nicht abgeschlossen.“ Deshalb kann Lutz Steinert, Pressereferent im Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz, die Personalie offiziell noch nicht bestätigen.

Am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium lernen aktuell 568 Schüler. 51 Lehrer und Lehrer unterrichten an der Schule.

Von Thomas Sparrer