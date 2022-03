MDR-Frühlingserwachen in Noschkowitz – Projektgruppe gegründet

Noschkowitz

In Noschkowitz scharrt man schon mit den Füßen. Die Gemeinde Ostrau ist beim Wettbewerb des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) dabei und kämpft als einer von drei Orten, jeweils aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, darum, 5000 Euro zu ergattern. Dafür muss in einer Hau-Ruck-Aktion ein besonderes Projekt innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden. Die Gemeinde wählte dafür das Naherholungszentrum im Noschkowitzer Wald aus. Dort, wo – wenn nicht gerade Corona wütet – Fischerfest, Osterfeuer, Schlagerparty oder Summer-Sun-Disco stattfindet.

Lagebesprechung zur Vorbereitung

Das riesige Areal ist in die Jahre gekommen. In einer großen Gemeinschaftsaktion soll die Veranstaltungsstätte wieder in neuem Glanz erstrahlen. Am Sonntag kamen die Noschkowitzer zu einer Lagebesprechung zusammen. Was ist alles zu tun? Welche Projekte sollen realisiert werden und wer macht wann was? Genau solche Fragen will die Gemeinde schon im Vorfeld klären, damit am 7. Mai – dem großen Tag – zum Startschuss direkt losgelegt werden kann. Sechs Stunden Zeit bleiben, um aus dem eingestaubten Naherholungszentrum wieder ein kleines Schmuckstück zu machen.

Damit alles wie am Schnürchen läuft und der große Arbeitseinsatz nicht im Chaos endet, hat die Gemeinde eine Projektgruppe gegründet. Bürgermeister Dirk Schilling, seine beiden Stellvertreterinnen Heike Grundmann und Katrin Leipacher, Bürgermeistersekretärin Denise Pönitz sowie Tilo Grundmann und Torsten Streubel vom „Bad Habit“-Verein gehören dazu. Und die sind jeweils die Ansprechpartner oder auch Koordinatoren von fünf Teilprojekten. „Wir haben die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt. So lässt sich besser arbeiten“, sagt Heike Grundmann. Während sich die eine um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, nimmt der andere die Suche nach Spenden und Sponsoren in die Hand, kümmert sich um die hoffentlich vielen Helfer, genauso wie um notwendiges Material und Technik sowie die Verpflegung am eigentlichen Einsatztag.

Schon viele Helfer angemeldet

Im besten Fall gehören jedem Teilprojekt dann noch einmal eine ganze Menge Freiwilliger an. Dass die gefunden werden, darum muss sich niemand sorgen. Schon am Sonntagabend haben sich knapp 50 Männer und Frauen in die Helferliste eingetragen. Und schon im Vorfeld sind bei der Gemeindeverwaltung viele Meldungen eingegangen, von den Leuten, die beim Arbeitseinsatz dabei sein wollen. Egal ob groß oder klein, alt oder jung, ob sie aus der Gemeinde kommen oder darüber hinaus – jeder wird gebraucht, jeder ist willkommen.

Denn zu tun gibt es eine Menge: Die vielen Buden auf dem Areal, darunter auch die Waldbar, sollen jeweils ein dichtes Dach und einen frischen Anstrich bekommen. Ein großer Zaun soll fertiggestellt werden, die Kegelbahn auf Vordermann gebracht werden und die Bühne eine Rundumerneuerung bekommen. „Wir wollen beispielsweise das Tarnnetz erneuern sowie Geländer und Bänke streichen“, weiß Heike Grundmann. Die alten Umkleiden sollen abgerissen und die Medien zurück gebaut werden, außerdem soll die Parkfläche befestigt werden.

„Es wartet viel, viel Arbeit auf uns“

Selbst die Toiletten wollen sich die Noschkowitzer und ihre vielen Helfer vornehmen. Defekte Toiletten und Waschbecken werden getauscht und die Wände geweißt. Der Vorher-Nachher-Effekt, sagt Bürgermeister Dirk Schilling, ist wichtig. Und den soll man möglichst deutlich sehen. „Es wartet viel, viel Arbeit auf uns“, gibt Heike Grundmann zu. Aber sie zweifelt kein Stück daran, dass es zu schaffen ist. „Wer uns kennt, der weiß: Wir wollen gewinnen.“ Die Gemeinde Ostrau überlässt dabei nichts dem Zufall. Schon jetzt hat sie potenzielle Spender und Sponsoren angesprochen, die ersten Unternehmen ins Boot geholt.

Wie groß der Zuspruch für das Projekt in der Gemeinde ist, davon will sich Gesine Schöps, MDR-Moderatorin und Patin für den sächsischen Kandidaten, schon bald einen Eindruck verschaffen. Sieben Drehtage soll es geben. Schon am 15. März geht es los. Dann wird Heike Grundmann das Projekt vorstellen, das Areal zeigen und den Zuschauern einen ersten Eindruck von dem vermitteln, was hier passieren soll. In weiteren Beiträgen, die jeweils im März und April in der Gemeinde gedreht werden sollen, soll die Gemeinde selbst, aber auch die beiden Vereine „Bad Habit“ und der Reitsportverein von Noschkowitz vorgestellt werden und auf Sponsorenjagd gegangen werden.

Kartoffel-Wettschälen und Reitwettbewerb

„Wir haben dafür verschiedene Challenges geplant“, erklärt Heike Grundmann. Ob Kartoffel-Wettschälen, Reitwettbewerb oder eine Frühjahrsputzaktion als kleiner Vorgeschmack auf den großen Einsatz – geplant ist so einiges. Alles wird vom Drehteam begleitet und im MDR den Zuschauern gezeigt. Wenn dann am 7. Mai der Startschuss fällt, weiß im besten Fall jeder, was er zu tun hat. Ganz spontan erklärten sich am Sonntagabend Anne-Kathrin Ruhnau, Katharina Scheer und Katrin Lässig bereit, am großen Einsatztag eine Kinderbetreuung anzubieten. „Wir wollen unter anderem ein Kinderschminken veranstalten und so den Eltern den Rücken freihalten, wenn sie beim Arbeitseinsatz mit anpacken“, sagen sie.

Voting entscheidet über den Sieger

So steht dem Sieg fast nichts mehr im Weg. Wer das Rennen macht, liegt übrigens in den Händen der Zuschauer. Denn die dürfen für einen der drei Teilnehmerorte abstimmen. Das Voting startet am 9. Mai. Vier Tage später soll dann der Gewinner feststehen und bei „MDR um vier“ verkündet werden. 5000 Euro und eine riesige Gewinnerparty am 28. Mai sind der Preis. Die Gemeinde gewinnt in jedem Fall – denn das Naherholungszentrum wird nach langer Zeit endlich wieder wachgeküsst.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir ausgewählt worden“, sagt Heike Grundmann. Denn allein schafft der Verein „Bad Habit“, der seinen Sitz im Noschkowitzer Wald hat und um die 20 Mitglieder zählt, die vielen Aufgaben nicht. Jetzt bekommen sie tatkräftige Unterstützung. „Das ist eine einmalige Chance“, weiß auch Heike Grundmann. Und die will man in der Gemeinde nutzen. Halbe Sachen kennt man dort nicht. Ganz oder gar nicht – das ist schon immer das Motto in Ostrau.

So können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen „Gesucht werden ganz viele Helfer – ob groß oder klein, ob jung oder alt – und Firmen, welche uns mit Mann- und Frauenpower sowie mit Material, Technik und Geldspenden unterstützen“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Schon jetzt sollen sich alle Freiwilligen den 7. Mai dick und fett im Kalender anstreichen. Niemand ist verzichtbar, jeder wird gebraucht. Die Gemeinde richtete dafür eine Helferhotline ein. Wer dabei sein möchte, hat viele Möglichkeiten, sich anzumelden: im Rathaus selbst (034324/2090), beim Bauhofleiter (0151/27619837), bei der stellvertretenden Bürgermeisterin Heike Grundmann (0178/5630132), beim „Bad Habit“-Chef Tilo Grundmann (0160/94535335) sowie bei den Ortsvorstehern von Kiebitz (Franziska Dinor: 0177/6475107), Noschkowitz (Hans-Jürgen Ritschel: 0172/3474780) und Schrebitz (Antje Böhme: 0172/7892345).

Von Stephanie Helm