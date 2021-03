MDV zieht für Kunden in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig die Preise an

Leipzig/Nordsachsen

Wer ab dem 1. August in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen öffentliche Verkehrsmittel nutzen will, der muss tiefer in die Tasche greifen. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) will zum Stichtag 1. August die Preise anziehen. Der Aufsichtsrat des Mitteldeutschen Verkehrsverbandes verständigte sich auf seiner vergangenen Sitzung nicht nur über höhere Preise, sondern auch über neue Tarifmodelle. „In den Landkreisen ändern sich die Preise für Abonnements im Durchschnitt um 1,5 Prozent“, informierte Juliane Vettermann von der Pressestelle des MDV im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung.

Verkehrsangebote sollen weiter bestehen bleiben

Viele Fahrgäste in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen insbesondere Gelegenheitsnutzer, fahren oftmals nur in einer Tarifzone. „Für diese Kundengruppe bleibt die Einzelfahrkarte und die 24-Stundenkarte preisstabil. Gleiches gilt für alle Azubi-Abos. Alle Kunden mit Wochen-, Monats- und Abokarten in der Preisstufe 1 zahlen künftig ein Prozent mehr“, so Vettermann. Für Fahrten über mittlere und größere Entfernungen ab der Preisstufe 2 verändern sich Fahrpreise in geringer Höhe. In den Landkreisen und kleinen Stadtverkehren wird die Tarifanpassung insgesamt durchschnittlich 2,4 Prozent betragen. Die anteiligen Preisveränderungen sollen den Eisenbahn- und den regionalen Busunternehmen die Möglichkeit geben, das in den letzten Jahren deutlich ausgebaute Verkehrsangebot in den Landkreisen weiterhin in der gewohnten Qualität anzubieten.

Angebot für die Jugend

Der Verkehrsverbund will aber auch ein attraktives Jugendangebot unterbreiten. Das BildungsTicket Sachsen soll künftig zum monatlichen Preis von nur 15 Euro von allen Schülerinnen und Schülern im sächsischen MDV-Gebiet rund um die Uhr genutzt werden können - ganz egal ob zur Schule oder in der Freizeit. „Sofern der Landtag des Freistaats Sachsen spätestens im Mai die dafür notwendigen Mittel im Doppelhaushalt für 2021/22 beschließt, wird die Einführung zum 1. August möglich“, informiert Juliane Vettermann.

Von Hagen Rösner