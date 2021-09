Machtspiele an Leisnigs Oberschule

Leisnig

Schiffe versenken auf blauem Grund auf dem Schulhof der Peter -Apian-Oberschule, Mitschüler auf dem Spielfeld, jeder einen Luftballon in der Hand. Ein Ballon bedeutet ein Leben… Oder: Ein Terrorist versteckt in der Stadt eine Bombe. Und die tickt. Wie weit würden die Schüler gehen, um den Mann dazu zu bringen, das Versteck zu verraten? Würden sie ihm drohen, einem zehnjährigen Verwandten die Finger zu brechen – würden sie das auch tun?Ausgerechnet in der Aktionswoche „Schule. Macht. Demokratie“, ausgerufen von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU), werden die Schüler der neunten Klassen mit derartigen Entscheidungen konfrontiert – in einem Spiel mit der Bezeichnung X-Games. Es zeigt die Mechanismen auf, wodurch Menschen radikal werden beziehungsweise, wie sie radikalisiert werden.

Die Gruppe wird gezielt manipuliert. Der Spielleiter gibt zum Beispiel einem Teilnehmer etwas mehr Wissen als allen anderen. Oder vor einer Entscheidungen wird Zeitdruck aufgebaut. Es wird gezielt verunsichert. Wer nachfragt, um Klarheit zu gewinnen, wird brüskiert – Machtspielchen, die am Ende dazu führen, dass die Beteiligten aufeinander los gehen. Die Schüler sollen das erkennen.Die Spielleiterinnen sind Sozial- und Kulturwissenschaftler und Pädagogen vom Stuttgarter Bildungsanbieter inside-out. Gemeinschaftskundelehrerin Katrin Schulze lud sie für die Aktionswoche nach Leisnig ein. „Natürlich kann man aussteigen“, sagt Spielleiterin Moema Smago-Dönmez. Nur sei es wie im richtigen Leben: Von allein komme selten jemand auf diese Idee.

Nicht in allen Klassen und an allen Tagen geht es so krass zu, jedoch nicht minder ernst. In Workshops werden Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus und Courage thematisiert. In den siebenten Klassen läuft eine Gerichtsverhandlung: Eine Schülerin filmte eine andere in einer blöden Situation und lädt es ins Netz. Dann gibt es Schläge… Begleitet von echten Juristen klären die Kinder auf, was denn nun wirklich passiert ist.„Unsere Schule ist bunt, wir sind tolerant, ich schau hin… Unsere Art, die Aktionswoche mit Inhalten zu füllen, soll das alles ausdrücken. Deshalb sind wir dem Aufruf von Piwarz gerne gefolgt“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. „Wir wollten dafür eine breite Palette von Workshops, welche die Schüler altersgemäß ansprechen.“ Die Klassensprecherwahlen beschließen die Woche. Für diese holte sich Dorias-Thomas die Friedrich-Ebert-Stiftung ins Haus, um die Funktionsweise von Wahlen auszuleuchten.Unter dem Motto „Schule. Macht. Demokratie“ läuft die Aktionswoche vom 13. bis 17. September in ganz Sachsen im Rahmen des Internationalen Tages der Demokratie. Es ist der 15. September.

Von Steffi Robak