Machtübernahme im Altkreis Döbeln – Jetzt sind die Narren am Drücker

Döbeln

Mit viel Gaudi, Musik und so mancher Polonaise starteten am Montag die Karnevalsvereine der Döbelner Region in die fünfte Jahreszeit. Ob in Döbeln, Waldheim oder Leisnig, in Großweitzschen, Ostrau, Zschaitz oder Roßwein – überall mussten die Bürgermeister die Rathausschlüssel herausrücken. Mit Tänzen der Funkenmariechen und anderen Showeinlagen machten die Narren und Närrinnen Lust auf mehr. Erste große Abendveranstaltungen folgen in dieser Woche, bevor es dann im Februar richtig zur Sache geht.

Bayrischer Obermarkt

Mit einem Lederhosentanz, wahrscheinlich aus dem Oberbayern in El Arenal, sorgten am Montagvormittag die Narren des Limmritzer Faschingsclubs für Stimmung auf dem Döbelner Obermarkt. Denn der traditionsreiche Faschingsverein aus dem Döbelner Ortsteil Limmritz übernahm am 11.11. um 11.11 Uhr federführend die Macht im Döbelner Rathaus. Allerdings waren die Limmritzer nicht die einzigen Karnevalisten, die am Vormittag Döbelns neu gewählten Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) entmachteten und seinem Stadtkämmerer Gerd Wockenfuß die mit Schokoladentalern gefüllte Stadtkasse entrissen. Zur Machtübernahme vor das Rathaus waren ebenso die Narren der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt um ihre Faschingskönigin Hanni die Erste gekommen. Dazu die närrischen Mitarbeiter der Döbelner Stadtwerke und die als Rathausnarren bekannten faschingsbegeisterten Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Das Motto der neuen Faschingssaison des Limmritzer Faschingsclubs verkündete Vereinspräsident Matthias Friedrich: „Sommer, Sonne, Sonnenschein – der LFC lädt nach Mallorca ein“. Passend dazu zogen Mitglieder des Männerballetts um Programmchef Ronny Walter und Katja Nitschke von der Funkengarde schon mal zu einem zünftigen Tanz die Lederhosen an. Die große Faschingsparty des LFC steigt am 22. Februar 2020 und noch einmal eine Woche später am 29. Februar 2020 im Döbelner Volkshaus.

Machtübernahmen auch an anderen Ecken des Altkreises

Süßigkeiten im Überfluss – auch das ist Faschingsauftakt. Vor dem Großweitzschener Gemeindeamt verteilte Bürgermeister Jörg Burkert (parteilos) das Naschwerk, nachdem er an Kerstin Schmiedchen, Präsidentin des Carnevalclubs der Muldenschiffer, den Amts-Schlüssel abgegeben hatte.

Zur Galerie Am Montag, den 11.11., um 11.11 Uhr übernahmen die Narren erneut die Macht im Altkreis Döbeln.

Pünktlich um 11.11 Uhr übergab zudem Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) die Schlüssel des Rathauses an die Präsidenten der Karnvalsklubs Reinsdorf, Ralph Gühne (l.) und Uwe Kuhnert (r.) vom Spindelfaschingsclub Hartha/ Waldheim.

Als närrische Hoheiten der 67. Saison übernahmen Peggy I. und Mike I. aus Gorschmitz am Montag das Zepter in Leisnig. Auf dem dortigen Marktplatz wurde am Montag der Monday for Future gefeiert. „Reis mit Stäbchen, roher Fisch, in Asien und auf Leisnigs Tisch“ lautet das diesjährige Motto und es werden unter der Hand noch Kosmetikerinnen und Chirurgen gesucht, die das mit den schmalen Augen für die Faschingsgemeinde gut hingekommen.

Die Narren des Schrebitzer Carneval Club (SSC) heizten in Ostrau den Knirpsen der Kindertagesstätte ein, ehe sie Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) den Schlüssel und die Kasse abnahmen.

Schlüssel und Kasse tauschten auch Ina Plato und Bianka Winkler vom Zschaitzer Faschingsclub gegen das Motto der neuen Saison: „War es ein Unfall oder Mord, wir sichern in Zschaitz den Tatort“. Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) warf sich standesgemäß in Schale – oder eher: auf den Bären.

Bis in die Nachmittagsstunden konnte Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) seine Schlüsselgewalt noch verteidigen, bevor die Haßlauer Karnevalisten die Macht im Rathaus übernahmen. Unterstützt wurde das Stadtoberhaupt dabei von den rüstigen Senioren, die beim traditionellen närrischen Seniorencafé mit buntem Hut und guter Laune Pfannkuchen und Programmauszüge des KCH genießen durften.

Von Thomas Sparrer, Stephanie Helm, Vanessa Gregor, Steffi Robak, Olaf Büchel und Manuela Engelmann-Bunk