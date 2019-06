Geringwalde

Am Dienstagmorgen gegen 6.55 Uhr hat ein bisher Unbekannter in Geringswalde ein 10-jähriges Mädchen unsittlich berührt. Wie die Polizei mitteilt, soll der Täter an der Ampelkreuzung gegenüber des Rathauses an der Dresdner Straße zugepackt haben.

Das Mädchen ergriff jedoch geistesgegenwärtig die Flucht, informierte laut Angaben der Polizei Angehörige und erstattete letztlich Anzeige. Dabei gab das Mädchen auch eine Täterbeschreibung ab. Bei dem Unbekannten handelt es sich demnach um einen schlanken Mann mit Glatze zwischen 40 und 50 Jahren. Zudem soll er eine grüne, kurze Hose und ein blaues T-Shirt getragen haben.

Zeuge gesucht

Außerdem arbeiten die Ermittler bereits mit einer weiteren Zeugenaussage, laut der im entsprechenden Bereich ein etwa 50 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Mann mit weißem T-Shirt und cremefarbener, kurzer Hose unterwegs war. „Zudem sei auffällig gewesen, dass ein Fuß beim Laufen nach innen gedreht war. Der Beschriebene könnte als Zeuge für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein“, heißt es weiter von der Polizei.

Er sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben oder Angaben zum beschriebenen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden im Polizeirevier Rochlitz telefonisch unter Telefon 03737/7890 entgegengenommen.

Von ap/DAZ