Männertag in Corona-Zeiten: Hier gibt’s Himmelfahrt was auf die Faust

Kalt soll es werden – gerade einmal 11 Grad sind angekündigt. Der diesjährige Männertag steht aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Regelungen sowieso schon unter keinem guten Stern. Wandern in großen Gruppen ist aufgrund des immer noch hohen Inzidenzwertes im Landkreis Mittelsachsen verboten. Treffen darf sich lediglich ein Hausstand mit einer weiteren Person – es sei denn, es sind doppelt Geimpfte und genesene Personen dabei.

Der Mindestabstand ist in jedem Fall einzuhalten – auch mit Bollerwagen im Gepäck. Am Himmelfahrts-Donnerstag soll den Männern nun auch noch das Wetter übel mitspielen. Für alle, die sich trotzdem auf den Weg machen, gibt es sie: die Orte, an denen die Vorräte aufgefrischt und die leeren Mägen gefüllt werden können. Die DAZ hat sich umgehört und herausgefunden, wo es trotz allem Speisen und Getränke zum Mitnehmen gibt.

Bürgergarten und Kanuheim

Männertag to go heißt das Motto im Döbelner Bürgergarten und am Kanuheim auf der Bischofswiese. Bürgartenwirt Lars Lemke bietet mit seinem Team neben den üblichen Speisen auch Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, frisch gemachte Burger und vieles mehr. Neben dem Bier für die Herren gibt es für die Familie auch Süßkram wie Zuckerwatte und Eis. Alles zum Mitnehmen. „Wir werden sehen, ob uns das Wetter in die Quere kommt“, sagt er mit Blick auf die ungünstigen Wetterprognosen.

Ähnlich hält es Nils Götzel, Wirt im Kanuheim an der Bischofswiese. Seinen Freisitz darf er nicht öffnen. Roster, Steaks, Bier und Getränke zum Mitnehmen kann er anbieten. Wer auf der Muldenwiese auf der eigenen Decke sitzen will, dem kann er das nicht verbieten. Nur das Wetter könnte hier vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen.

Margarethenmühle und Landhotel

Im Waldgasthof Margarethenmühle bleibt der Freisitz genauso geschlossen wie die Gaststube. Allerdings bietet die Wirtsfamilie Firley auch an diesem Feiertag ihren Abholservice an.

Auch auf dem Hof des Landhotels Ossig werden Wanderer willkommen sein. Vorausgesetzt, das Wetter spielt nicht komplett verrückt. Aus der Grillbude soll es Roster und Burger to Go geben, genauso kühles Blondes und andere Getränke.

„Plopp“-Flaschen aus Richzenhain

Einen Bierausschank kann Brauereibesitzer Olaf Adam in diesem Jahr nicht anbieten, dafür ist die Inzidenz zu hoch. Aber immerhin gibt es an der Alten Brauerei Richzenhain einen Automaten, an dem sich Durstige das in der Brauerei hergestellte und in „Plopp“-Flaschen abgefüllte Bier kaufen können. Zudem soll es noch ein coronakonformes Imbissangebot zum Mitnehmen geben. Und wer mehr Bier kaufen will, kann ruhig klingeln, Adams stellen es dann raus. Olaf Adam ist jedenfalls nicht ganz unglücklich darüber, dass zum Christi Himmelfahrt schlechtes Wetter werden soll.

Riesenkrakauer in der Taverne

Seine Taverne will Karsten Thalheim in Leisnig ab 11 Uhr öffnen. Am Donnerstag bietet die Taverne regulär ihren Lieferservice an. Nebenbei gibt es für die Ausflügler auch spontan Riesenkrakauer und Pommes oder eine heiße Soljanka. „Ich fürchte, aufgrund des Wetters werden wir keinen riesigen Ansturm erleben. Aber einige Hartgesottene werden bestimmt trotzdem unterwegs sein“, ist Thalheim zuversichtlich.

Snacks an der Muldentalklause

Michael Horn von der „Muldentalklause“ in Westewitz ist für gewöhnlich eines der begehrtesten Ziel am Himmelfahrtstag. An der Mulde gelegen richten ganze Männertagsscharen ihre Wanderroute nach der Gaststätte. Ab 10 Uhr gibt es Snacks wie Currywurst, Pommes und Fischbrötchen sowie Eisbecher und Softeis zum Mitnehmen. „Wir machen, was wir dürfen“, sagt Michael Horn.

Von DAZ