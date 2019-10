Märchenhaft: Sogar Aschenputtel probiert Schuhe in Döbeln

Döbeln

So ein Theater im Schuhgeschäft von Jens Jung am Döbelner Obermarkt. Aschenputtel kam, um Schuhe zu anzuprobieren. Das passt zur französischen Märchenoper „Cendrillon“(Aschenputtel), die am Sonnabend in Döbeln Premiere hat. Kooperationspartner des Mittelsächsischen Theater ist Jung-Schuhe. „Wir haben hier soviel tolle Angebote in der Region und viele kennen das gar nicht alles. Diese Angebote gilt es zu vernetzen“, sagt Jens Jung. Sprich: Schuhkäuferinnen und Schuhkäufer ins Theater schicken? Im Grunde ja. Aber Jens Jung geht es um mehr. Die hohe Attraktivität Döbelns mit Theater, Schwimmbad und Kino nach außen zu tragen und die Region als lebenswertes Wohnumfeld zu präsentieren.

Als „Cendrillon“ hatte Pressedramaturg Dr. Christoph Nieder am Mittwoch Diana Dieke im passenden Kostüm mitgebracht. Die junge Frau ist Anfang der 20 und absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst im Theater als Produktionshospitantin. Geduldig folgte sie allen Anweisungen des Fotografen und absolvierte auch mehrere Läufe an der Seite von Jens Jung. Das filmte wiederum dessen Sohn Franz-Josef mit dem Mobiltelefon. Mit solchen Filmen, ordentlich geschnitten und mit Effekten versehen, wirbt Jens Jung für seine Schuhgeschäfte und diesmal auch für das Mittelsächsische Theater. „Unser ehrgeiziges Ziel ist es, 200 Sitzplätze zur Premiere im Theater zu füllen“, sagt er.

Jules Massenets Märchenoper „Cendrillon“ (Aschenputtel) ging vor 120 Jahren erstmals über die Bühne. Nun ist dieses berührende und heitere Werk erstmals in Döbeln zu erleben. Judica Semmler hat das Stück inszeniert, Ulv Jakobsen das Bühnenbild gestaltet, Nina Reichmann die Kostüme entworfen und Constanze Uhlig die Choreografie bewerkstelligt. Denn zu Gesang und Schauspiel gibt es extra ein Ballet. „Cendrillon“ ist damit ein Vier-Sparten-Stück, bei dessen Inszenierung Raoul Grüneis die musikalische Leitung inne hat.

Darin schikanieren Stiefmutter und Stiefschwestern ein gutes Mädchen, das am Ende den Prinzen heiratet. Diese Grundzüge des „Aschenputtel“-Märchens sind in vielen Kulturkreisen bekannt. In der französischen Version steht eine gute Fee der Titelheldin zur Seite und ermöglicht es ihr, zum königlichen Ball zu kommen und sich gegen alle Widerstände in das Herz des Prinzen zu tanzen.

„Cendrillon“ (Aschenputtel) hat am Sonnabend (19.10.) ab 19.30 Uhr Premiere im Döbelner Theater. Karten gibt es im DAZ-Shop am Obermarkt 8 und an der Theaterkasse.

Von Dirk Wurzel