Märchenhafte Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein

Kriebstein

Zum 23. Mal fand am Karfreitag die Märchenparade zur Saisoneröffnung des Mittelsächsischen Kultursommers an der Talsperre Kriebstein statt. Seit Freitag fahren auch die Fahrgastschiffe wieder auf der Talsperre. Neben Osterhasenfamilien und Märchenlandbewohnern trat erstmals auch Prinzessin Françoise aus dem Kinderbuch „Prinzessin Françoise und der Königliche Geschichtenerzähler“ von François Maher Presley auf die Bühne. Die brachte als ihren Geschichtenerzähler den berühmtesten den Gefangenen des Waldheimer Gefängnisses mit: Karl May.

Zur Galerie Der Mittelsächsische Kultursommer sorgte am Freitag für das Programm an der Talsperre und für Überraschungen für die Kleinsten.

Für die jüngsten Besucher hatten die Märchenfiguren und Osterhasen des Mittelsächsischen Kultursommers Schokoosterhasen in großer Zahl mitgebracht, vorausgesetzt die Kinder hatten ein selbst gemaltes Bild dabei. Zudem wurden aus den mit einer Adresse versehenen Bildern Gewinner gezogen, die Freikarten für die Fahrgastschiffe auf der Kriebsteinsee gewannen.

Von Thomas Sparrer