Magische Momente: So lief der Schulanfang in der Region Döbeln

Region Döbeln

„ Schulanfang ist heute, wir gratulieren dir“, singen Saskia, Michelle und Rachel. Die drei Mädchen gehen in die vierte Klasse der Roßweiner Grundschule. Am Sonnabend sangen, spielten und tanzten sie für 60 Mädchen und Jungen, die ab sofort die erste Klasse besuchen. Im Roßweiner Rathaussaal wurden in drei Durchgängen die Schulanfänger feierlich aufgenommen. Mittendrin: Der sechsjährige Julien Schmidtke.

Mehr Raum

Auf der kleinen Bühne wird ein liebevolles Programm gezeigt. Schulleiterin Michaela Roßberg liest eine Geschichte über den „Ernst des Lebens“ vor, der am Ende gar nicht so ernst ist, sondern vor allem Spaß machen soll. Im Rathaussaal verteilt sitzen Eltern und Geschwister. Grüppchenweise, jeder in seiner eigenen Sitzgruppe. „Es ist dieses Mal viel entspannter“, sagt Manuela Schmidtke, Juliens Mutter. Der große Sohn Lykias ist mittlerweile neun Jahre alt. Als er eingeschult wurde, dachte noch niemand an Corona. Jetzt, wo nicht alle Schulanfänger mit einem Mal begrüßt werden, bleibt mehr Raum für jeden Einzelnen.

Allererstes Klassenfoto

Nach der Feierstunde wird das allererste Klassenfoto geschossen. Julien sucht sich seinen Platz, nur wenige Meter neben ihm steht sein Klassenlehrer Martin Roßberg. Der läutet schließlich mit der Glocke und die Schulanfänger stürzen zu ihren Familien. Die warten mit den Zuckertüten und Juliens Papa Sven überreicht ihm die schwere Tüte aus der ein Minion oben raus guckt. Das Strahlen will beiden gar nicht mehr aus dem Gesicht weichen.

Zur Galerie Die Grundschulen der Region Döbeln begrüßten am Wochenende ihre neuen Erstklässler. Die DAZ war bei den Feierlichkeiten der Grundschulen von Roßwein, Großweitzschen und Sitten dabei.

Knapp 30 Kilometer entfernt bringen sich 25 kleine Schulanfänger vor der Kulturscheune in Börtewitz in Position. Dort möchte Sylke Rasch-Vogelsang, Leiterin der Emil-Naumann-Grundschule in Sitten, ihre Neuankömmlinge willkommen heißen. Das tut sie auch – und erwärmt dabei die Herzen von Eltern, Geschwistern, Omas und auch Opas. „Schickt ihr euren Mamas einen Handkuss?“, fordert sie ihre frischgebackenen Erstklässler ganz behutsam auf. Und das machen sie auch. Einer nach dem andern wirft der eigenen Mama einen Kuss zu. Mit dem Ranzen auf dem Rücken schleichen sie ins extra eingerichtete Klassenzimmer . Probe sitzen vor dem großen Tag. Gemeinsam mit Klassenlehrerin Julia Schwäbel. Die erfuhr am Sonnabend schon, wie gut ihre kleinen Schützlinge vorbereitet sind. Zahlen, Buchstaben, ja sogar erste Rechenaufgaben waren für die 25 Jungen und Mädchen kein Problem.

Luftballons gen Himmel

In Großweitzschen ließen nach der Feierstunde 22 Schulanfänger Luftballons in den Himmel steigen. Deren Klassenlehrerin Claudia Süß war selbst ganz aufgeregt und bekam von Schulleiterin Diana Hörnig eine eigene kleine Zuckertüte überreicht. Normalerweise bringt ein großer Traktor den Schulanfängern in Großweitzschen die Zuckertüten. Diesmal aber gehörte der Moment ganz allein den Familien. „Die Mamas und Papas übergeben die Zuckertüte“, erklärt die Schulleiterin. Kleine Küsse und große, strahlende Augen gab es zum Dank. Einen ersten Blick ins neue Klassenzimmer waren die Erstklässler auch schon. Dort gefiel es ihnen schon so gut, dass sie fast nicht wieder zurück zur Feierstunde kommen wollten.

Von Stephanie Helm