Mahnwache in Leisnig für deportierte jüdische Mitbürger

Leisnig

Der Verein Alternatives Jugendzentrum Leisnig lädt anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht zu einer Mahnwache ein. Wie Stefan Orosz vom Verein informiert, solle damit den Opfern würdevoll und angemessen gedacht werden.

„Ziel ist es, Jüdinnen und Juden, die während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden, zu erinnern. „Wir möchten mit den Anwesenden die Stolpersteine von Familie Urbach und Familie Tebrich putzen, Blumen niederlegen, Kerzen aufstellen und über die Biografien und Schicksale berichten.“ Am 10. November 2015 wurden sieben Stolpersteine an zwei verschiedenen Orten in Leisnig verlegt. Damit wird erinnert an die beiden Familien Urbach und Tebrich, die den nationalsozialistischen Terror nicht überlebten.

Im Jahr 1938 brannten in Deutschland Synagogen, jüdische Männer wurden verhaftet, gefoltert und ermordet. Mit diesen Ereignissen verschärften die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten ihre antisemitische Politik. Diese gipfelte in einer millionenfachen Verfolgung und Entrechtung bis hin zu der systematischen Ermordung.

Mahnwache: Sonnabend, 9. November 18 Uhr, Treffpunkt Markt 1 in Leisnig

Von Steffi Robak