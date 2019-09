Töpeln

Im Kreisverkehr an der B 175 bei Töpeln ist am Mittwochvormittag der Anhänger eines Traktors mit geladener Maisernte umgekippt. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe ist jedoch entstanden. Die Aufräumarbeiten laufen bereits. Der Verkehr kann rollen, jedoch nicht komplett ungehindert, so dass es auf der Strecke zu Verzögerungen kommen kann. Die Polizei ist an Ort und Stelle.

Von ap