Leisnig

In der neuen Sonderausstellung auf dem Kornhausboden in der Burg Mildenstein sind ab Samstag um 14 Uhr bis zum 18. August Bilder von Olga Scheck zu sehen. Sie schafft stets ihre eigenen Werke in Form von Collagen, Aquarellen, Grafiken sowie Öl. Ihre Kunst weitet sich in viele Richtungen aus, ist unvorbelastet und unabhängig, je nach Betrachtungsweise und Gefühl. Das Spiel von Licht und Schatten bestimmt ihre Bilder.

Die Künstlerin sieht sich sehr oft mit der Frage konfrontiert, warum so eine Vielfalt an Ausdrucksmitteln und Ausführungstechniken in ihren Werken vorzufinden ist. Die Frage ist schnell beantwortet: „Weil die Natur selbst unglaublich vielseitig ist. Deswegen hat auch jedes Motiv, jeder Moment und jedes Geschehen das Recht, individuell gestaltet und interpretiert zu werden“. Tiefer liegende Aspekte, ihre psychologischen und philosophischen Nuancen gibt Olga Scheck mittels der Kunst dem Betrachter weiter. Doch in Wahrheit spiegeln sich in Schecks Werken die Liebe und Dankbarkeit wider, jene großen Gefühle, von denen die Kunst getragen wird.

Von DAZ