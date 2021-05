Hartha

Wale, die im Weltall schweben, mit bewohnten Inseln auf ihren Buckeln. Das ist kein verrückter Traum, sondern ein Bild von Jette Westphal. Die Schüler nimmt – zusammen mit anderen Schülern der Pestalozzi Oberschule in Hartha – an dem Malwettbewerb „Jörg Wolfgang Krönert: Förderpreis Bildende Kunst“ der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur in Zusammenarbeit mit der Mittelsächsischen Kultur gGmbH und unter der Schirmherrschaft des Landrats von Mittelsachsen, Matthias Damm, in den Regionen Döbeln, Freiberg und Mittweida teil. Das Thema für den aktuellen Wettbewerb 2020/2022 lautet: „Hierzulande und anderswo“. 

Wale im Weltall

Das 80 mal 60 zentimetergroße Bild von der Schülerin heißt „Wale im Weltall“ und zeigt die großen Säugetiere im Weltraum, auf deren Rücken eine grüne Landschaft und Häuser zu sehen sind. „Das ist aus reiner Fantasie entstanden. Und vielleicht auch ein wenig aus Langeweile“, gibt die 9. Klässlerin zu. Angefertigt hat sie es zu Hause. „Das ist entspannter. Im Kunstunterricht ist die Stunde irgendwann zu Ende. Zu Hause kann ich einfach weiterarbeiten“, erklärt sie.

„Meine Katze und ich – in Erinnerung vor Corona“ nennt Paul Luca Lang sein Bild. „Mit meiner Katze sitze ich öfters mal abends am Fenster wenn es dunkel ist und schaue mit ihr in den Himmel.“ Passend zum Thema des Wettbewerbs stelle die Dunkelheit die jetzige Corona-Zeit dar und das Licht die Zeit vor Corona, als man noch Freiheiten wie Sport, Freunde und Urlaub hatte, erzählt der 5. Klässler.

"Meine Katze und ich - in Erinnerung vor Corona" von Paul Luca Lang (5. Klasse) mit Acryl- und Wasserfarbe. Quelle: privat

Das Malen helfe mit der Situation umzugehen

Lydia Schultze hat ihr Bild „Die Stille der Zukunft“ genannt. „Ich wollte darzustellen, wie die Zukunft auf der Erde aussehen könnte und habe meinen Ideen freien Lauf gelassen“, sagt die 7. Klässlerin. Jedoch fand sie es relativ schwierig im Homeschooling kreativ zu sein. „Die sozialen Kontakte und die Eindrücke von Erlebnissen fehlten einfach.“ Das Malen helfe ihr aber, mit der Situation umzugehen.

Die Stille der Zukunft von Lydia Schultze (7. Klasse). Ein Acrylbild auf Leinwand gemalt. Quelle: privat

Seit vielen Jahren nimmt die Pestalozzi Oberschule in Hartha an dem Wettbewerb teil. In diesem Jahr lief es anders als sonst. Als die Kunstlehrerin Bärbel Wagner krank wurde, sprang Schulleiterin Heike Brüssau kurzerhand ein. „Ich übernahm einige Vertretungsstunden in verschiedenen Klassen. Eigentlich bin ich Mathe- und Sportlehrerin”, erzählt sie lachend.

Der Wettbewerbszeitraum läuft noch bis zum 31. März nächsten Jahres. Pro Schule können maximal fünf Bilder eingesendet werden. Pro Region werden die Plätze eins bis zehn ermittelt. Techniken oder Stil werden dabei nicht vorgegeben.Die Jurybewertung erfolgt dann im April 2022 und die prämierten Bilder unter anderem in der Galerie in Waldheim ausgestellt.

Von Kathleen Retzar