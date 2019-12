„Man kann sich frei bewegen“

Döbeln

Das einzige, was diesen drei jungen Frauen an Deutschland nicht so gut gefallen hat, war die Kälte. „Bei uns zu hause ist es nie kälter als zehn Grad“, sagen Sofia und Camila aus El Salvador. Irene aus Bolivien bestätigt das. Die letzten drei Monate haben die drei 16-jährigen Mädchen aus Südamerika als Gastschülerinnen die neunte Klasse des Lessing-Gymnasiums in Döbeln besucht. Sie wohnten bei Gastfamilien, lernten auf unzähligen Familienausflügen Land und Leute kennen und Döbeln lieben.

Deutschland ist sicherer als Südamerika

Vor allem aber lernten die jungen Frauen in Deutschland eines zu schätzen: „Man kann sich hier frei bewegen. Deutschland ist ein sicheres Land“, sind sich die Mädchen einig. Man kann in Döbeln einfach auf der Straße laufen. Ich konnte Sofia zu Fuß besuchen und die 30 Minuten Fußweg frei sein“, sagt Camila. Zuhause in El Salvador wäre das undenkbar. Die Kriminalitäts- und Gewaltrate in dem südamerikanischen Land ist sehr hoch. Hierbei geht die größte Gefahr im Land von rivalisierenden Jugendbanden aus. Deshalb werden Elena und Camilla zuhause nur im Auto der Eltern kutschiert. Spaziergänge allein sind seltener Luxus. Auch in Irenes Heimat Bolivien ist die Kriminalitätsrate sehr hoch. Die drei Mädchen besuchen in ihrer Heimat deutsche Schulen und lernen seit dem Kindergartenalter die deutsche Sprache.

Persönliche Kontakte

Irene besucht im bolivianischen Santa Cruz eine deutsche Privatschule. Aufenthalte im Ausland gehören zum Schulalltag. So war Irene schon vor zwei Jahren in Thüringen. Diesmal ist sie bei Familie Prilop in Zschaitz zuhause. Hier war vor zehn Jahren ihr Bruder während seines Aufenthaltes untergebracht. Seither halten beide Familien Kontakt.

Ähnlich ist es bei Sofia und Camila. Jolanda Dathe, die Döbelner Gastmutter, ist mit Camilas Tante in El Salvador befreundet. Jolanda Dathe ist gebürtige Kubanerin, spricht fliesend spanisch und hat viele Kontakte in alle Welt und nach Südamerika. Damit auch Camilas Freundin Sofia ihren Aufenthalt in Deutschland mit ihr in Döbeln verbringen konnte, nutzte Jolanda Dathe ihre hiesigen Kontakte. Elena zog für drei Monate bei Matthias Clausner und Manuela Lucie ein. Bevor Camila und Sofia am vergangenen Wochenende wieder in ihre Heimat flogen, absolvierten sie neben der Schule mit ihren Gastfamilien ein umfangreiches Ausflugsprogramm. Berlin, Leipzig, München, Schloss Neuschwanstein, Erfurt und Prag haben sie gesehen und Schnee im November auf dem Gletscher in Südtirol. Auch Irene kam viel rum in Deutschland. Sie war in Berlin, Köln und besuchte in Düsseldorf einige ihrer Klassenkameraden. Ihr Aufenthalt in Döbeln und bei den Gasteltern in Zschaitz geht noch über Weihnachten. Im Januar wird sie mit ihren Klassenkameraden durch Europa reisen, bevor sie zurück nach Bolivien fliegt.

Camila und Sofia aus El Salvador könnten sich vorstellen, später nach Deutschland zum Studieren zurückzukehren. Medizin, Architektur oder Mathematik sind für Camila als Studienfächer interessant. Sofia könnte sich für Wirtschaftswissenschaften begeistern. Irene aus Bolivien denkt da eher an Heimweh: „ Deutschland ist für mich zum Studieren zu weit weg von zuhause.“

Mit Nathan im Gepäck

Schulleiter Michael Höhme und Fachlehrerin Bärbel Kampe haben am Lessing-Gymnasium bisher immer gute Erfahrungen mit den Gastschülern aus aller Welt gemacht. Die drei Mädchen waren auf drei neunte Klassen verteilt und gut im Unterricht integriert. Selbst an der Tanzstunde nahmen sie teil. Passend zum Namensgeber des Gymnasiums lasen im Deutschunterricht Lessings Ringparabel und schrieben einen Aufsatz darüber. So gab es als Abschiedsgeschenk auch „ Nathan der Weise“ als Erinnerung in Buchform und einen USB-Stick mit dem Wappen des Gymnasiums. Lehrerin Bärbel Kampe zeigte sich auch weiterhin offen für den Austausch mit Südamerika: „Camila hat noch eine kleine Schwester in der siebenten Klasse. Vielleicht sehen wir sie in zwei Jahren bei uns an der Schule.“

Von Thomas Sparrer