Am Dienstagabend gab es einen Vorfall an der Skateanlage in Hartha. Ein 26-Jähriger soll einen 18-Jährigen angesprochen haben und hatte augenscheinlich ein Luftgewehr dabei. Die Polizei ermittelt.

