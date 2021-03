Mann begeht in Döbeln Fahrerflucht – mit zwei Promille

Döbeln

Ein Pkw Kia rollte am Montagnachmittag auf der Bahnhofstraße in Döbeln, in Höhe Franz-Mehring-Straße, rückwärts, stieß dabei gegen einen Pkw VW und fuhr davon. Die VW-Fahrerin (35) folgte dem Kia, der nahe der Rosa-Luxemburg-Straße rückwärts einparkte und dabei gegen einen parkenden Pkw Hyundai stieß. Danach entfernte sich der unbekannte Kia-Fahrer zu Fuß vom Unfallort. Die VW-Fahrerin informierte die Polizei, die den Kia-Fahrer ausfindig machte. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,06 Promille. Für den Kia-Fahrer folgten eine Blutentnahme beim Arzt, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Von daz