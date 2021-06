Döbeln

Bei einem Arbeitsunfall im Gewerbegebiet Döbeln-Ost ist am Donnerstag gegen 9 Uhr ein 51-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall passierte in einer Werkhalle an der Hermann-Otto-Schmidt-Straße. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Mann beim Zusammenstoß mit einem Gabelstapler (Fahrer: 50) eine schwere Verletzung am Bein zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gemeinsam mit der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, zum Geschehen.

Von daz/obü